Casado exigeix ​​investir un nou president de la Generalitat

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha exigit aquest divendres la convocatòria immediata de Ple de Parlament de Catalunya per investir un nou president de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra i ha advertit el president de la Cambra catalana, Roger Torrent, que denunciaran si no actua en aquest sentit.









"Si el president de Parlament no actua cometria un delicte de prevaricació i Torra d'usurpació, que denunciaríem", ha advertit el president del PP després que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona hagi declarat vacant l'escó de Torra diputat de Parlament.





Aquesta decisió es produeix en compliment del que disposa per la Junta Electoral Central (JEC), que la setmana passada va decidir inhabilitar-com a diputat de la Cambra per negar-se a retirar una pancarta amb un llaç groc de Palau de la Generalitat durant el període electoral.





"Gràcies a l'acció del PP es retira a Torra seva condició de diputat. Exigim que es convoqui immediatament el Ple d'investidura de el nou President", ha indicat el líder dels populars en un missatge publicat en el seu compte personal de Twitter.





Amb aquesta resolució, la JEP ha rebutjat l'escrit que ha presentat Torra davant aquest organisme demanant-li que suspengui l'execució del seu inhabilitació fins que el Suprem "es pronunciï sobre l'incident de mesures cautelars".





La JEP fa referència a la decisió de Tribunal Suprem d'aquest mateix divendres de ratificar la resolució de la JEC que exigeix retirar l'acta de diputat a Torra i rebutja el recurs presentat pel president davant d'aquest organisme perquè "aquesta Junta no té competència per acordar la suspensió d'un acord de la JEC, i més quan el Tribunal Suprem, òrgan competent per haver acordat la suspensió, ja ha rebutjat la mateixa pretensió".