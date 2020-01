La Junta Electoral Provincial declara vacant l'escó de Torra com a diputat de Parlament

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha declarat aquest divendres vacant l'escó de president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat de Parlament, en compliment del que disposa la Junta Electoral Central (JEC).









En una resolució, la JEP estableix que ha d'"expedir la credencial a favor del senyor Ferran Mascarell i Canalda" perquè assumeixi l'escó vacant a la Cambra catalana, ja que és el següent de la llista de JxCat.





Trasllada aquesta decisió al mateix Torra, al Parlament i a JxCat, PP, Cs i Vox, i afegeix que contra aquest acord "no cap la interposició de recurs".





Amb aquesta resolució, la JEP ha rebutjat l'escrit que ha presentat Torra davant aquest organisme demanant-li que suspengui l'execució de la seva inhabilitació fins que el Suprem "es pronunciï sobre l'incident de mesures cautelars".





La JEP fa referència a la decisió del Tribunal Suprem d'aquest mateix divendres de ratificar la resolució de la JEC que exigeix retirar l'acta de diputat a Torra i rebutja el recurs presentat pel president davant aquest organisme perquè "aquesta Junta manca de competència per acordar la suspensió d'un acord de la JEC, i més quan el Tribunal Suprem, òrgan competent per haver acordat la suspensió, ja ha rebutjat la mateixa pretensió".





Després de la resolució del Suprem, Torra ja ha reiterat en una declaració institucional que rebutja la seva inhabilitació, i ha reivindicat que és "diputat del Parlament i president de Catalunya", ja que considera que la Cambra catalana és l'únic que pot decidir qui perd la condició de diputat a través dels mecanismes previstos en el seu reglament.





També ha comparegut el president del Parlament, Roger Torrent, que ha sostingut que la JEC no és competent per inhabilitar com a diputat el cap de l'Executiu, que continua sent "diputat de ple dret", perquè no es compleixen els supòsits que preveu el Reglament del Parlament perquè deixi de ser-ho.