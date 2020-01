Torrent anuncia que no acatarà la inhabilitació de la JEC del President Torra

El president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha anunciat per Twitter que ha acordat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el no acatament de la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que l'inhabilita com a diputat.

























En el mateix Torrent que en la seva interpretació del reglament de Parlament no es "preveu la inelegibilitat sobrevinguda" com causa de la pèrdua de la condició de diputat "i entén que la" JEC no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió".





Finalment en el tweet afirma que "acabo de parlar amb el MHP, Quim Torra, per confirmar-li que continua sent diputat".