Torrent no fa cas a la Junta Electoral i defensa que Torra és "diputat de ple dret"

El president de Parlament, Roger Torrent, ha sostingut aquest divendres que la Junta Electoral Central (JEC) no és competent per inhabilitar com a diputat el president de la Generalitat, Quim Torra, que continua sent "diputat de ple dret", perquè no es compleixen els supòsits que preveu el Reglament de Parlament perquè deixi de ser-ho.









Preguntat en roda de premsa, ha garantit que Torra podrà votar en els pròxims plens i, sobre les conseqüències d'aquest fet, ha assegurat que seguiran defensant els drets dels diputats al Parlament "més enllà de qualsevol altra consideració o qualsevol altra conseqüència".





Ha explicat que la Mesa aprovarà dimarts que ve la presentació d'un recurs davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) contra l'acord de la JEC, després que ell ja encarregués als serveis jurídics que treballés en aquest recurs.





"Garanteixo la defensa inequívoca dels drets i el Reglament del Parlament", ha proclamat Torrent i, preguntat per qüestions com si considera que està desobeint a la JEC o si Torra hauria de continuar sent o no president del Govern si deixa de ser diputat, ha descartat avançar-se a qualsevol eventualitat.





El president de la Cambra ha sostingut que la JEC és un òrgan administratiu que no es pot atorgar cap mena de potestat per a inhabilitar Torra o qualsevol altre diputat: "El posicionament del Parlament és molt clar i el defensarem amb totes les conseqüències i per totes les vies possibles".





Ha dit que aquesta fermesa en la defensa dels drets dels diputats més de les conseqüències no és una "actitud de colpejar-se en el pit ni grandiloqüent", sinó que és conseqüent amb el posicionament que ha mantingut sempre.