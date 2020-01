L'Eurocambra estudia en detall el suplicatori per a Puigdemont abans de tramitar-lo

El Parlament Europeu ha rebut aquest dilluns els suplicatoris cursats pel Tribunal Suprem espanyol per aixecar la immunitat parlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, però la institució comunitària encara ha d'estudiar-lo abans d'iniciar tot el procediment.









"El dossier acaba d'arribar però aquí no hi ha automatismes. S'ha de llegir, s'ha de veure efectivament si cal traduir-lo a altres idiomes o no i anem a fer el que fem sempre. Que és prendre el temps necessari per fer les coses bé", ha explicat un portaveu de l'Eurocambra en una roda de premsa.





A més, ha assenyalat que la institució "no fa política" sobre el conflicte català i "ha de seguir la jurisprudència i respectar les decisions", tant del Tribunal de Justícia de la UE, del Tribunal Suprem i d'"altres òrgans considerats obligatoris envers el acta electoral europeu".





D'aquesta manera, el procediment queda suspès fins que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, traslladi al conjunt del ple la seva recepció, una cosa que pot passar en els pròxims dies o ja en la sessió plenària que tindrà lloc a Brussel·les a finals d'aquest mes.





Sassoli sí que ha pres nota de l'inici del mandat de tots dos com a eurodiputats amb efectes retroactius des del 2 de juliol de l'any passat i també ha informat al ple que el líder d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Juqueras, va perdre el seu dret a ser eurodiputat el passat 3 de gener, quan la Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar atorgar-li la credencial d'eurodiputat.