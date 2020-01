Reoberta la via del tren entre Girona i Caldes de Malavella després de la crema de pneumàtics

Els trens tornen a circular pel tram de via entre Girona i Caldes de Malavella, on la crema de pneumàtics intencionada ha interromput el pas de trens el matí d'aquest dimarts.





En un tuit, Renfe ha explicat que el foc ha afectat les installacions i els trens no han circulat pel tram des de les 7.00 hores fins a les 12.30.





Durant la incidència, que ha afectat les línies R11 i RG1, hi ha hagut un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions, i des de les 12.30 hi ha una "recuperació progressiva de freqüència i horaris".









DESPRENIMENT DE PEDRES ENTRE RIPOLL I SANT QUIRZE





La circulació de trens entre Ripoll (Girona) i Sant Quirze de Besora (Barcelona) es troba interrompuda el matí d'aquest dimarts per un despreniment de pedres sobre la via, ha informat Renfe.





El despreniment s'ha produït després que a la matinada d'aquest dimarts tècnics d'Adif treballaran en la reparació de mur entre les dues estacions, i en acabar han establert una limitació temporal de velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora per mal estat de la trinxera, han informat fonts coneixedores.





En acabar els treballs els tècnics han previst que el primer tren --de la línia R3-- pogués sortir amb normalitat i així ho ha fet, però el segon s'ha aturat i ha informat de no poder passar per la presència de pedres.