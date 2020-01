Si la quarta vicepresidència ja va ser vista com un intent de rebaixar la influència de Pablo Iglesias en el Consell de Ministres, una ullada a l'organigrama complet revela la vocació de Sánchez de reduir el pes de Podem en el nou Govern espanyol.





Si en un principi la representació estada en el Consell de Ministres és propera al 30% (en comparació amb el nombre de diputats obtingut en les eleccions per cada formació), Sánchez ha dividit les competències ministerials d'algun dels departaments ocupats per Podem.





Així, Yolanda Díaz, nova ministra de Treball, es queda sense responsabilitats en Migracions i Seguretat Social, àrees que assumeix un "tecnòcrata" com José Luis Escrivá. El ministeri morat de Treball es queda també sense competències per regular la Formació Professional per a l'Ocupació.









També s'ha eliminat les secretaries d'Estat de dos ministeris controlats pels morats: Consum (Alberto Garzón) i Universitats (Manuel Castells). El Govern ha passat de 17 a 22 ministeris, però les secretaries d'Estat només han augmentat lleugerament: abans eren 26, i ara 28 (30 si es computen el president del Consell Superior d'Esports i el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, que tenen rang de secretari d'Estat).





No només això, sinó que la inclusió de perfils ortodoxos en el pla econòmic (el manteniment de Calviño, però també el fitxatge de figures com Escrivà o la flamant ministra d'Exteriors, Arancha González Laya), deixa clar que el Govern no vol virar en les seves polítiques públiques més cap a l'esquerra.