El Grup Godó prepara un retir daurat per Màrius Carol

El relleu a la direcció de La Vanguardia està gairebé fet. Només faltava que el Grup Godó trobés un destí honorable per al director sortint, Màrius Carol, que durant els últims anys ha recuperat per al diari català la centralitat que havia perdut en l'inici del 'procés'.





Jordi Juan, vicedirector de la capçalera, és el substitut triat per la casa per posar-se als comandaments de La Vanguardia. El comte de Godó s'ha encarregat personalment de coordinar el canvi en la direcció, intentant que aquest fos el més ordenat (i el menys nociu) possible.





Per a això, s'ha buscat un "retir daurat" per Màrius Carol: convertir-se en principal assessor de president, el mateix comte. Carol assumirà un rol més institucional quan la seva destitució sigui una realitat, i passarà a exercir de relacions públiques al costat de Ramon Rovira, actual dircom del grup. No obstant això, l'exdirector de conservar una columna d'opinió al diari.