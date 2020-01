Els empresaris tenen "por" de les mesures anunciades pel PSOE i Podem

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha alertat que el dèficit públic es dispararà aquest any al 3,5% del PIB si es duen a terme totes les propostes recollides en l'acord programàtic de Govern assolit entre el PSOE i Unides Podem.





Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en el Fòrum Justícia de l'Il·lustre Collegi d'Advocats de Madrid (ICAM), on ha assenyalat que als empresaris "li fan por" la bateria de propostes, perquè hi ha 25.000 milions d'euros de despesa i uns ingressos de 6.200 milions.





"Ens fa la impressió que el dèficit d'aquest any amb aquestes propostes es va al 3,5% i això ja és un problema d'estabilitat amb Europa", ha remarcat. En aquesta línia, ha afirmat que els empresaris estaran "alerta" i avisaran, perquè és "una cosa molt important que pot afectar de forma molt especial al món de l'economia i de l'empresa".





En concret, sobre la desviació del dèficit, ha indicat que estan preocupats, perquè ja amb l'últim Govern s'havia arribat a un acord de dèficit de l'1,8% amb Europa, que posteriorment es va negociar al 2% i ja s'ha incorregut en un dèficit del 2,5%.





"A vegades ens diuen malastrucs a la CEOE, però és el que hi ha. Al juny vam dir que l'economia espanyola anava a créixer al 2,1% i se'ns va tirar a sobre tot el món i nosaltres vam ser molt optimistes, perquè no acabaran en el 2,1%, sinó que va acabar en l'1,9% i aquest any anirem a l'1,5% ", ha afegit.





"PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE" DEROGAR LA REFORMA LABORAL "DE COP"





El president de la CEOE) ha afirmat a més que és "pràcticament impossible" derogar la reforma laboral "de cop".





Garamendi ha ressaltat que s'ha parlat de derogar els aspectes "més lesius", però que encara no ha sentit "quins són".





"S'ha dit que se'ns cridarà a la taula del diàleg social i anem amb esperit obert en aquest sentit", ha afegit, després d'afirmar que sí que es poden mirar coses de la reforma laboral, perquè "tot és millorable". El president de la patronal ha apuntat que quan "parlen no ho fan per a fotre", sinó que els empresaris treballen "amb sentit d'Estat i amb lleialtat institucional".





"Com realment el que fem sigui llevar espai d'adaptació de les companyies a les circumstàncies, doncs, bo, lògicament aquest país crearà menys ocupació, això és així i nosaltres honestament ho direm", ha afegit, després d'assegurar que els representants dels empresaris aniran a la taula del diàleg social i plantejaran les coses, encara que "això de canviar de cop tot no serà tan fàcil".





Garamendi ha fet aquestes declaracions després que la nova ministra de Treball, Yolanda Díaz, afirmés ahir, durant el traspàs de carteres, que situarà la lluita contra la precarietat laboral com el principal objectiu del seu Departament en aquesta legislatura, per la qual cosa apostaria clarament per derogar la reforma laboral de 2012.





Durant el desdejuni informatiu, el president de la patronal ha ressaltat que les reformes dutes a terme pel Govern durant la crisi econòmica van ser "bones iniciatives" i que, de fet, la laboral "ha estat clau" perquè moltes empreses i pimes no es destruïssin.





"Centenars de milers de petites i mitjanes empreses, si no s'haguessin pres les mesures que es van prendre, no estarien avui i són les que creen i generen ocupació", ha afegit. A més, ha subratllat que "molta de la gent que diu avui que no li agrada la reforma laboral l'ha utilitzat quan les coses li van anar mal".





DEMANA RESPONSABILITAT PER A ABORDAR LES PENSIONS





Sobre les pensions, ha deixat clar que és "un tema d'Estat, que no arregla ni un ni dos governs", ja que és cosa del Pacte de Toledo i s'ha de mirar amb "gran" responsabilitat d'on es ve i a on es va. "És fonamental que es torni a convocar la taula del Pacte de Toledo, que va saltar per l'aire per Podemos en la segona legislatura", ha recordat.





Les pensions és un tema "clau" i cal cridar a la responsabilitat de tots, perquè si no, "això no s'arregla i és el principal element de despesa que es pot arribar a tenir a Espanya", va indicar Garamendi, qui va afirmar que la CEOE participarà en la taula quan se'ls convoqui. "Sempre hem estat en el Pacte de Toledo", ha subratllat.





D'altra banda, ha avisat també que si es apugen els impostos, pot haver-hi una deslocalització de les empreses. "Es diu que a Espanya hi ha una menor pressió fiscal que a Europa, però és fals", ha assenyalat, després d'explicar que el problema és que a Europa l'economia submergida està en el 13%, mentre que a Espanya es troba en el 24%.