El Banc d'Espanya, preocupat per l'impacte de les pujades del SMI en l'ocupació

El Banc d'Espanya constata una pitjor evolució de l'ocupació en les comunitats autònomes i sectors amb una major prevalença del Salari Mínim Interprofessional (SMI), després de la pujada a 900 euros aquest any.





Si bé matisa que no hi ha dades "irrefutables" i que l'alentiment de l'ocupació podria obeir a altres factors, tot i que veu "fonamental" que es realitzi una avaluació 'ex ante' i ' ex post'de cara a la nova pujada planejada per al 2020 .









Així ho ha assenyalat el director general d'Economia i Estadística, Óscar Arce, durant la presentació de les projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola, on ha confirmat que l'organisme supervisor realitzarà una anàlisi completa sobre l'impacte de la pujada del SMI d'aquest any, un cop es disposi de la mostra de vides laborals a l'estiu o tardor de l'any que ve, i realitzarà una avaluació preliminar de l'increment que es fixi per al 2020 un cop es concreti la mesura.





"No tenim des d'aquesta institució cap visió negativa, ni de bon tros, en contra que hi hagi un SMI ni que s'actualitzi per complir la seva funció social de manera apropiada", ha asseverat Arce.





Però això sí, que són "ferms defensors" de la necessitat de fer avaluacions de l'impacte d'aquest tipus de mesures, "sobretot quan es fan en una magnitud tan elevada".

















En aquest sentit, Arce ha explicat que l'organisme va realitzar una avaluació 'ex ante' de la pujada a 900 euros del SMI acord amb la mostra contínua de vides laborals de l'any 2017, i procedirà a realitzar una altra avaluació 'ex post' d'aquest increment un cop es disposi de les dades de tancament d'aquest any, estimat per a finals d'estiu o tardor de 2020.





DADES A PITJOR





De moment, Arce ha apuntat que des de començaments d'any l'ocupació s'ha desaccelerat amb més intensitat que l'activitat, ja que l'EPA va mostrar un augment de l'ocupació d'all voltant del 3% el 2018 i l'última enquesta del tercer trimestre indicava un 2%, mentre que el PIB s'ha mantingut en el nivell del 2% en els dos casos.





De fet, ha assenyalat que es percep que a les comunitats autònomes i sectors on la prevalença del SMI és més àmplia "les dades d'ocupació han anat pitjor", si bé ha matisat que això no suposa que hi hagi "proves clares i irrefutables" de què la incidència de l'alça del SMI sigui l'única cosa que estigui darrere de la desacceleració de l'ocupació, ja que aquesta evolució "menys positiva" pot deure a "altres molts factors".





Per això, ha insistit en la necessitat de realitzar un diagnòstic sobre la base de dades molt desagregades i individuals, per tal d'identificar quina part de la desacceleració laboral es pot atribuir alSMI. "Indicis agregats els pot haver-hi, però no irrefutables, perquè poden estar contaminats per moltes altres circumstàncies", ha reiterat.





En qualsevol cas, el Banc d'Espanya ha millorat en dues dècimes la seva previsió d'ocupació per a aquest any, fins a un avanç del 2%, a causa exclusivament a la revisió de la comptabilitat nacional realitzada per l'INE.





DÈFICIT





L'informe de l'organisme de desembre manté les previsions de creixement realitzades al setembre en un 2% aquest any i un 1,7% el pròxim, si bé empitjora en una dècima el pronòstic de dèficit per a aquest exercici, fins al 2,5%, i en tres dècimes per als dos següents anys, fins al 2,1% i l'1,8%, respectivament.





Referent a això, ha explicat que la no reducció del dèficit aquest any es deu a una evolució de l'execució pressupostària "una mica pitjor" de la prevista inicialment, davant d'un major volum de despeses i menor d'ingressos, per les remuneracions d'assalariats i de les prestacions socials en el costat de la despesa, i per una menor recaptació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats a l'octubre en comparació a la bona dada de l'any passat.





Preguntat sobre l'entrada en vigor de l'article 135.2 de la Constitució el pròxim 1 de gener, que impedeix que les administracions públiques puguin incórrer en despeses pressupostàries d'acord amb els marges establerts per Brussel·les, Arce ha indicat que no s'ha tingut en compte en l'informe i ha apuntat que portaria a un ajust fiscal "molt més intens" que l'incorporat en l'estudi.