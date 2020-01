Els oceans han absorbit prop del 90% de la calor emesa pels gasos d'efecte hivernacle des de 1970, segons un nou estudi. Les anàlisis científiques també mostren que la temperatura de l'aigua va assolir un nou rècord el 2019, el que deixa clar l'acceleració de la temperatura de la Terra i la prova que hi ha una emergència climàtica.





La temperatura dels oceans és un dels criteris més fidels per demostrar l'existència d'una emergència climàtica al món. Una anàlisi de la revista científica 'Advances In Atmospheric Sciences', conclou que l'escalfament de les aigües es produeix a un ritme accelerat amb l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.





L'any passat es va abastar un nou rècord: 2019 és l'any en què la temperatura d'l'aigua va ser la més alta de la història.





Les dades recollides pels investigadors, a través de 3800 estructures "Argo" (sistema d'observació de l'oceà en temps real) i batímetres (torpedes sensors de temperatura) llançats per vaixells, són preocupants, ja que l'augment de la temperatura pot tenir conseqüències pràctiques i immediates.





Inundacions, tempestes severes, sequeres i inundacions són alguns dels escenaris esperats per als anys vinents, si no es fa res per revertir el problema ambiental.





Segons aquest mateix estudi, els últims deu anys han estat els més calorosos en els oceans de la Terra. Si tots en el món s'encenguessin 100 microones durant 24 hores, la calor resultant seria la mateixa calor que s'afegeix actualment a les aigües del planeta. El ritme d'escalfament entre 1987 i 2019 va ser quatre vegades i mitja més ràpid que entre 1955 i 1986.





"Els oceans ens diuen a quina velocitat s'escalfa la Terra", explica John Abraham, de la Universitat de Sant Tomás, als Estats Units, i un dels membres del grup de recerca, que va reunir 14 científics d'11 instituts de tot el món. En 2019, la temperatura mitjana dels oceans va créixer 0,075 graus en comparació amb la mitjana de 1981-2010.





L'oceà hi haurà absorbit al voltant de 228 sextilions (228 seguits de 21 zeros) de juliols (unitat de mesura de l'energia tèrmica) de calor.





Lijing Cheng, un dels autors de l'estudi, simplifica les xifres: "la quantitat de calor que hem posat en els oceans de món en els últims 25 anys equival a 3.600 milions d'explosions de bombes atòmiques a Hiroshima.





Les xifres no enganyen i demostren, segons els investigadors, un "irrefutable i accelerat escalfament" del planeta Terra, els principals culpables són fins i tot els humans. Els gasos d'efecte hivernacle, que provenen dels combustibles fòssils, de la destrucció dels boscos i de diverses activitats humanes, contribueixen cada dia a l'augment de la temperatura de l'aigua: "És essencial comprendre la rapidesa amb què les coses estan canviant", afegeix el professor universitari John Abraham.





Si en el passat l'escalfament global s'analitzava principalment en funció de la temperatura de l'aire, aquest grup d'investigadors apunta als oceans com a font de coneixement per millorar els estudis i anàlisis de l'impacte ambiental. "Si vols entendre l'escalfament global, has de mesurar l'escalfament dels oceans", explica. Des de 1970, el 4% de la calor de l'escalfament global ha anat a l'atmosfera, la resta és absorbit per les aigües de la Terra.





No obstant això, els investigadors reconeixen que la batalla contra l'emergència climàtica no està perduda. Els autors de l'estudi publicat a "Avenços en les Ciències de l'Atmosfera" assenyalen l'ús de les energies renovables en un futur pròxim com una de les solucions per salvar els oceans i el planeta.