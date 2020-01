Els Verds han reconegut aquest dimarts que la petició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín per unir-se al seu grup al Parlament Europeu els planteja "un problema" i és "incoherent" amb els seus valors, al temps que veuen més "lògic" que s'uneixin al grup amb "els seus millors amics belgues", en referència als nacionalistes flamencs del N-VA, que comparteixen grup parlamentari amb Vox.





Així ho ha expressat en una roda de premsa el copresident dels Verds/Aliança Lliure Europea (ALE), Philippe Lamberts, que ha explicat que la formació ecologista i ALE --que engloba diferents partits nacionalistes-- conversaran durant les "pròximes setmanes "per decidir si finalment els accepten.









"Sí, per a nosaltres la seva integració suposa un problema (...). És incoherent que demanin integrar-se en un grup els valors són oposats als dels seus millors amics belgues", ha assegurat l'eurodiputat francès. "Penso que la lògica hauria de portar a aquestes dues persones a unir-se al grup dels seus millors amics", ha afegit.





La N-VA flamenca forma part dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), la sisena força del Parlament Europeu i en la qual també està integrada Vox.





Puigdemont i Comín han sol·licitat adherir-se al grup Els Verds / ALE, el quart de l'Eurocambra amb major representació, mitjançant el subgrup d'ALE. Aquest partit europeu està format per diferents partits nacionalistes com ERC o l'escocès SNP.





EL PRIMER DISCURS DE PUIGDEMONT





L'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont ha aprofitat la seva primera intervenció davant del ple de Parlament europeu per trucar al diàleg per negociar una "solució política" a la crisi a Catalunya, al temps que ha demanat a la Unió Europea un "mecanisme comú democràtic per l'autodeterminació".





Puigdemont ha intervingut en anglès durant un minut en el torn d'intervencions obert als eurodiputats en un debat amb el primer ministre de Croàcia, Andrej Plenkovic, sobre les prioritats de la presidència de torn de la UE que ocuparà el país balcànic aquest semestre.