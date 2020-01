El Teatre Lliure explora els límits del que és "políticament incorrecte" en una nova obra

El Teatre Lliure de Barcelona explorarà els límits del que és "políticament incorrecte" en la seva nova obra 'It do not worry me', que s'estrenarà el proper dijous 16 de gener i que escenifica "les tensions entre l'art i la correcció política" jugant amb l'ofensa i els seus mecanismes.





La peça neix de la complicitat entre la companyia catalana Atresbandes i el col·lectiu format per l'actor francès Bertrand Lesca i l'anglès Nasi Voutsas, han explicat la representant de Atresbandes, Mònica Almirall, al costat de tots dos actors i protagonistes de l'obra, aquest dimarts a roda de premsa.





Encara que l'obra també explora de quina manera la correcció política afecta i canvia a la societat europea, la peça posa el focus en com aquest fenomen modifica el treball dels artistes, mitjançant una sèrie d'artefactes escènics amb què els protagonistes es qüestionaran allò que com a artistes "han deixat de fer o de dir", ha explicat Almirall.





ELS LÍMITS DE L'ART





'It do not worry em' té com a objectiu posar sobre la taula el debat intern entre les dues companyies sobre si el teatre ha d'esdevenir una eina social o si s'ha de limitar a complir una funció estètica, així com si l'artista ha de ser responsable d'allò que crea o si l'art "no té límits", ha afegit.





"L'art necessita límits?", S'han preguntat els membres de l'equip, al que tots han respost que un possible límit podria ser "quan l'art es converteix en ofensiu pel simple fet de ser-ho, quan ja no és ni graciós ", ha assegurat Lesca.





"Un dels motius pels quals vam decidir escollir aquest tema va ser perquè vèiem que la gent se sentia censurada per por de no poder dir el que realment pensa", ha subratllat Voutsas.





UNA OBRA "DE RISC"





L'obra es presenta com una obra "de risc", ha explicat Almirall, ja que no se sap quina serà la reacció del públic davant d'un espectacle que juga amb un tema tan sensible com la correcció política.





Els dos actors, que resideixen a Anglaterra, han coincidit que "hi ha molts temes que es poden tractar a Espanya que a Anglaterra mai es podrien abordar", i han explicat que això es deu a molts anys de diferència entre un país i un altre a la part que fa al debat sobre el políticament incorrecte.





"Per exemple, el tema racial és una cosa que a Anglaterra mai no podríem tocar", ha assegurat Lesca i ha explicat que hi ha una gran diferència cultural en aquest aspecte.