El Consorci de la Zona Franca i La Salle Technova reforcen la creació d'empreses emergents

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i La Salle Technova han clausurat aquest dimarts el segon programa d'Acceleració eDelivery, que té com a objectiu fomentar la creació de projectes innovadors i oportunitats de mercat per a startups.









Les startups seleccionades per participar en el programa han estat FlexSim, CargoBici, Pay Mark Fast, Vonzu, Internet of Things, StockAgile, Way Director i Mayordomo, ha informat el CZFB aquest dimarts.





Durant les 22 setmanes de durada, l'eDelivery Accelerator Program s'ha posat en contacte les vuit startups participants amb empreses consolidades com Ametller Origen Group, Bricomart, Consum Cooperativa, Desigual, Freshperts, Go popup, Ikea, Mango, Trison, Ulabox i Viena.





D'una banda, les empreses ja consolidades han informat a les startups de quines són les seves necessitats tecnològiques específiques per optimitzar la distribució final, mentre que per l'altre costat, les startups han donat a conèixer les seves novetats digitals.





El delegat especial d'Estat de CZFB, Pere Navarro, ha defensat que el Consorci és una gran eina de transformació econòmica i també social: "Volem ser una fàbrica d'oportunitats i per això estem apostant per projectes com el que vam iniciar fa dos anys, de la mà de la Salle Technova Barcelona".





Navarro també ha recordat que el principal objectiu d'aquest programa d'acceleració és "ajudar les startups participants a millorar les seves habilitats de negoci proporcionant eines per identificar, desenvolupar i crear oportunitats de mercat".





El president executiu de La Salle Technova Barcelona, Josep Miquel Piqué, ha assegurat que l'acceleradora d'eDelivery no només ajuda la transformació digital del sector, sinó que a més contribueix al creixement d'empreses innovadores.





El CZFB i La Salle Technova Barcelona ja han accelerat 15 startups en aquestes dues edicions que tenen 151 treballadors, facturen més de tres milions i han aixecat una inversió de més de quatre milions d'euros.





NOVA EDICIÓ





El CZFB i La Salle Technova han anunciant que les startups interessades ja puguin optar a formar part de la tercera eDelivery Accelerator Program.





Hi poden participar empreses de nova creació -de menys de tres anys- que tinguin solucions innovadores que impactin en el sector de la logística, el lliurament i l'última milla.