El BCN Film Fest 2020 sortirà al carrer "per arribar a tothom"

El Festival Internacional de Cinema Barcelona-Sant Jordi 2020 (BCN Film Fest), que se celebrarà del divendres 17 d'abril a divendres 24 del mateix mes, sortirà al carrer "per arribar a tothom", en la seva aposta per atraure un públic més ampli, amb més de 60 títols, ha explicat la directora de festival, Conxita Casanovas, aquest dimecres en roda de premsa.





El BCN Film Fest 2020 sortirà al carrer i ho farà amb una carpa situada a la "emblemàtica i literària" plaça del Diamant de barri de Gràcia, ha assegurat Casanovas, i ha explicat que es realitzaran presentacions --literàries i cinematogràfiques--, a més de sessions masterclass gratuïtes obertes a el públic.





El festival ha avançat els primers títols que formaran el cartell d'aquest any, entre d'altres destaquen la pel·lícula 'Cuando Hitler robó el conejo rosa', de Caroline Link, que s'estrenarà per primera vegada a Espanya, el llargmetratge 'Corpus Christi', de Justin Kurzel, així com 'True History of the Kelly Gang', que es presenta com "la més impactant", ha assegurat Casanovas.





La quarta edició del certamen tornarà a oferir pel·lícules que giren al voltant de l'eix temàtic Cinema-Literatura-Història a la 'Secció Oficial', centrada en adaptacions literàries, 'biopics' de grans personalitats i esdeveniments històrics de rellevància, per "reforçar la seva aposta cultural", ha afegit.





CENTENARI DE ÉRIC ROHMER





El festival ha anunciat que dedicarà aquest any la secció 'Imprescindibles' a cineasta Éric Rohmer, coincidint amb el centenari del seu naixement.





El BCN Film Fest ha arribat a un acord amb 10 filmoteques d'Espanya per compartir i projectar les pel·lícules més significatives del cineasta: 'Mi noche con Maud' (1969), 'La rodilla de Claire' (1970), 'Pauline en la playa' (1983), 'El rayo verde' (1986), 'Cuento de primavera' (1990), 'Cuento de invierno' (1992), 'Cuento de verano' (1996) i 'Cuento de otoño' (1998).





MERCEDES SAMPIETRO PRESIDIRÀ EL JURAT





L'actriu de teatre, televisió i cinema, Mercè Sampietro, presidirà el Jurat del BCN Film Fest d'aquest any, una "actriu lloada per una carrera cinematogràfica esplèndida", ha subratllat Casanovas.





La carrera artística de la intèrpret ha estat premiada amb un Goya i dues Conchas de Plata, a més d'haver estat presidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya durant tres anys.