Una carta manuscrita revela pressions de Donald Trump a UcraÃ¯na

Els demòcrates de la Cambra de Representants dels Estats Units van donar a conèixer aquest dimarts una carta manuscrita en què Donald Trump demana al president d'Ucraïna que anunciï una investigació sobre Joe Biden i el seu fill, segons informen diaris nord-americans com 'The New York Times'. El missatge estava escrit en un paper segellat a l'Hotel Ritz-Carlton de Viena i ho vaig fer: "Aconsegueix que Zelensky anunciï que el cas Biden serà investigat".





Els documents es poden trobar al lloc web del Comitè Permanent d'Espionatge de la Cambra de Representants i inclouen missatges intercanviats entre Donald Trump, l'advocat personal de President, Rudolph W. Giuliani, i un soci del President, Lev Parnas; així com comunicacions entre Lev Parnas i Yuriy Lutsenko, el fiscal ucraïnès que estava ajudant a l'advocat a obtenir informació sobre Biden i el seu fill.





En un intercanvi de missatges entre Yuriy Lutsenko i Lev Parnas en WhatsApp, el fiscal diu que té la urgent necessitat d'acomiadar l'ambaixadora dels Estats Units a Ucraïna, Casa L. Yovanovitch. "Si no fan alguna cosa amb la dama, estan qüestionant tots els meus càrrecs. Incloent la B", referint-se a Joe Biden. "No és una ximple, ho juro. Però ella no marxarà", ha afegit.





Una altra comunicació rellevant entre aquests documents és una carta de maig de l'any passat en què Rudolph W. Giuliani es dirigeix a Volodymyr Zelenski com "assessor personal del president Trump" i li demana a l'acabat d'elegir president ucraïnès que es reuneixi "amb el coneixement i consentiment" del líder de la Casa Blanca.





Aquests documents van ser lliurats a la Cambra de Representants pel mateix Lev Parnas. En una declaració oficial citada per 'The New York Times', els demòcrates diuen que aquests continguts "demostren que hi ha més evidència rellevant per al pla de president, però que ha estat ocultada pel mateix president". "No hi pot haver un judici complet i just al Senat sense els documents que el president Trump es nega a proporcionar al Congrés", va dir.





La publicació dels missatges arriba el dia abans que els demòcrates enviïn dos articles al Senat sobre el procés de destitució del president dels Estats Units. També aquest dimecres s'espera que Nancy Pelosi, presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, lideri una votació per designar els advocats responsables d'enviar aquests documents al Senat.





LA CAMBRA DE REPRESENTANTS VOTA PER ENVIAR ELS DOCUMENTS DEL impeachment A SENAT





La Cambra de Representants votarà per enviar al Senat els dos articles que tenen per objecte la destitució de Donald Trump. Això requereix l'aprovació de dos terços al Senat on governen els republicans.





