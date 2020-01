Sánchez manté Tezanos al capdavant del CIS

El sociòleg José Félix Tezanos es mantindrà com a president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) en el nou Govern de Pedro Sánchez.



Tezanos va aterrar al CIS amb polèmica, al juny de 2018, perquè va ser nomenat sent membre de l'Executiva de l'PSOE -secretari d'Estudis i Programes-. Durant el seu mandat ha estat criticat per tots els altres partits per la seva metodologia en les enquestes electorals.



L'octubre passat, Podem i Izquierda Unida van arribar a demanar la seva destitució per haver demanat el vot per al "bipartidisme" en un article publicat a la Revista 'Temas', que ell mateix dirigeix, argumentant que el "sensat" és concentrar el vot en els partits amb possibilitats de governar perquè això facilitarà "que s'adoptin les mesures legislatives de fons que permetin desbloquejar la democràcia".