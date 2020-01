Més de 150.000 persones participen en el programa d'interculturalitat de La Caixa el 2019

Un total de 157.612 persones han participat durant 2019 en les 2.787 activitats i accions del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) promogut per l'Obra Social La Caixa a 36 territoris d'Espanya.









Aquest projecte, que compta amb la col·laboració d'ajuntaments i teixit social, posa en valor la diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa dels municipis i barris, a favor de la convivència ciutadana intercultural.





Segons La Caixa, cada vegada són més els veïns que s'involucren en la millora dels seus barris i es comprometen en la convivència i la cohesió social.





Aquest és l'objectiu amb què va néixer el 2010 el Projecte ICI, que ha aconseguit sistematitzar un model per prevenir el conflicte social que el converteix en exportable a altres territoris i entitats que ho desitgin aplicar.





D'aquesta manera, el Projecte ICI s'erigeix com un eix fonamental per frenar, evitar i superar processos i situacions d'exclusió social en territoris d'alta incidència de diversitat i multiculturalitat.





El 32,5% de les persones que han participat en el programa provenen de grups culturals o ètnicament diferenciats, reforçant el caràcter intercultural de el procés i l'objectiu de generar espais de sociabilitat en què s'està propiciant la interacció positiva i la construcció d'una identitat comuna.





En concret, el dotze per cent dels participants són procedents de països de Magrib; un vuit per cent d'Amèrica Llatina, un 7,8% de població gitana i un tres per cent de països de l'Àfrica Subsahariana.