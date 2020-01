Més de 2.000 persones han mort ofegades a l'aigua a Espanya en cinc anys

Un total de 2.146 persones han mort per ofegament no intencionat en els espais aquàtics espanyols durant els últims cinc anys, en el període que va des del primer de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2019, segons una anàlisi sobre les dades que recull l'Informe Nacional de Ofegaments (INA, per les sigles en castellà) de la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.













Set de cada deu morts per aquesta causa, és a dir, un total de 1.564 morts, s'han concentrat en sis comunitats, totes elles costaneres. Així, s'han registrat un total de 330 morts a les Canàries, 319 ofegats a Andalusia, 271 a Galícia, 251 a la Comunitat Valenciana, 229 a Catalunya, i un total de 164 a Illes Balears.





Després d'aquestes, Castella i Lleó és la comunitat d'interior que més morts ha registrat al quinquenni, amb 99 morts; a la qual li segueixen Múrcia amb 80, i Cantàbria amb 72. Per sota d'elles estan País Basc, amb 70 víctimes mortals; Aragó amb 55; Astúries amb 53; Castella-la Manxa amb 39; Extremadura amb 31, i Madrid amb 26.





Així mateix, en l'informe es destaca que el passat 2019 s'ha convertit en el segon any on més morts s'han registrat per aquesta causa en el període estudiat, amb un total de 440 ofegats, per darrere de 2017 (481 morts) i per davant de 2016 (437). D'altra banda, 2018 va ser l'únic any en què es va baixar dels quatre-cents ofegaments mortals, ja que es van comptabilitzar 373.





Així, juliol és el mes que més morts ha concentrat al llarg de l'últim lustre, recollint les dues xifres màximes: 95 òbits en els anys 2017 i 2019, i un total de 85 el 2015, el que suma la xifra de 390 morts en el conjunt dels cinc anys.





El tram d'edat de les víctimes amb més morts va ser el de 65 a 74 anys, amb 391; l'horari amb més morts es va situar entre les 12 i les 14 hores, ja que 354 es van ofegar en aquest tram.





En concret, en el conjunt del lustre, el perfil de la persona morta per ofegament és la d'un home (78,8%), de nacionalitat espanyola (72,2%), que va perdre la vida a gairebé la meitat dels casos , el 49,9 per cent, en una platja o, en qualsevol cas, en un espai o instal·lació sense vigilància (83,5%).