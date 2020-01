L'accident a la petroquímica de Tarragona obliga a millorar el protocol d'emergències

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), formada per 30 empreses, es reunirà amb la Generalitat i agents implicats del territori per abordar possibles mesures de millora a implementar com a sector després de l'explosió d'aquest dimarts a la planta petroquímica de Tarragona.













En un comunicat aquest dimecres, l'entitat ha lamentat l'accident que va tenir lloc a les instal·lacions de l'empresa de tractament d'òxid d'etilè Iqoxe, situada al Polígon Sud de Tarragona, a la Canonja.





"Reiterem el nostre condol a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el nostre suport a les persones afectades", ha assenyalat, i ha agraït la feina dels cossos de seguretat i serveis d'emergència.





En concret, l'associació ha convocat reunions amb ajuntaments, sindicats, entitats veïnals i plataformes ecologistes per treballar conjuntament i coordinar possibles accions i millores a implementar com a sector, i està organitzat una "reunió urgent" amb el Govern.





Ha iniciat, a més, un procés d'anàlisi interna de la situació per identificar possibles mesures de millora i ha subratllat que intensificaran la col·laboració amb les administracions per treballar en la revisió dels protocols existents.