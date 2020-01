EUA signa la pau comercial amb la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el vice primer ministre de la Xina, Liu He, han formalitzat aquest dimecres la pau comercial entre les dues potències mitjançant la signatura, a la Casa Blanca, de la 'Fase 1' de l'acord aconseguint entre Washington i Pequín.









Aquest acord, que portava diverses setmanes pendent de ser rubricat, serà el principi d'un "comerç just i recíproc" entre els dos països, segons ha subratllat Trump durant la seva intervenció abans de la signatura.





Segons va especificar el president nord-americà, sota els termes d'aquest acord, la Xina s'ha compromès a incrementar les seves importacions de béns nord-americans en més de 200.000 milions de dòlars (179.264.000 d'euros) en els pròxims dos anys. En concret, Pequín importarà 75.000 milions de dòlars (67.224.000 d'euros) addicionals en béns manufacturats, 50.000 milions de dòlars (44.816.000 d'euros) en energia, 50.000 milions de dòlars extra en productes agrícoles i entre 40.000 i 50.000 milions de dòlars ( entre 35.853 i 44.816.000 d'euros) en serveis, incloent serveis financers.





Trump ha avançat que durant aquesta primera fase de l'acord no es modificaran els aranzels sobre importacions xineses impostos al llarg de la guerra comercial amb Pequín.





"Hem acordat treure els aranzels si aconseguim una 'Fase 2 '. Els deixarem perquè, si no, no tindríem cartes per negociar", ha postil·lat el president nord-americà. Els negociadors comercials de Pequín i Washington ja han començat a treballar en aconseguir aquesta segona i última fase.





Durant la cerimònia de la signatura de l'acord, Liu He ha llegit una carta que el president de la Xina, Xi Jinping, ha remès a Donald Trump. "La conclusió de la 'Fase 1' és bona per als Estats Units, per a la Xina i per a tothom", ha indicat en la missiva.





Així mateix, Xi ha puntualitzat que "espera" que els Estats Units tracti "justament" les empreses xineses. En els últims mesos, Washington ha plantejat vetos i ha criticat obertament a firmes tecnològiques com Huawei o ZTE.





Aquesta primera fase comercial generarà "creixement estable" i "promocionarà la pau mundial i la prosperitat", segons ha afegit el vice primer ministre xinès.





En 2019, la guerra comercial entre els EUA i la Xina va contribuir a reduir un 14,6% el valor dels intercanvis entre els dos països, fins 541.223.000 de dòlars (485.887.000 d'euros), segons les dades de l'Administració Nacional de Duanes de la Xina .





Les exportacions de la Xina als EUA van caure un 12,5% el 2019, fins a 418.509.000 de dòlars (375.720 milions d'euros), mentre que les compres de productes nord-americans van baixar un 20,9%, fins a 122.714.000 de dòlars (110.155.000 d' euros).





D'aquesta manera, el superàvit comercial de la Xina respecte d'EUA es va reduir un 8,5% en comparació amb 2018, quan hi havia comptabilitzat un excedent rècord, fins 295.795.000 de dòlars (265.522.000 d'euros).