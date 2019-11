Estats Units busca la complicitat de l'empresa espanyola davant l'"amenaça" xinesa i veneçolana

L'ambaixador dels Estats Units a Espanya, Richard Duke Buchan, ha demanat aquest dijous suport de l'empresa espanyola davant el que considera dos dels majors reptes de l'escena internacional: les "amenaces a la seguretat digital" per part de la Xina i el "règim opressor" de Nicolás Maduro a Veneçuela.









En la seva opinió, en tots dos escenaris Espanya i Estats Units poden unir les seves "veus i donar suport a un món més segur, democràtic i pròsper" i les empreses tenen també una responsabilitat, segons ha dit en un discurs en el IX Fòrum Espanya-Estats Units.





"Les empreses espanyoles haurien d'animar el Govern espanyol a assumir el lideratge en el si de la UE per millorar la situació a Veneçuela", ha subratllat.





Buchan ha recordat que Veneçuela va ser en el passat un puntal econòmic de la regió i que, com a país amb les majors reserves de petroli provades, té un gran potencial.





"De la prosperitat econòmica no només es beneficiarien els veneçolans, sinó que, un cop que la situació política es normalitzi després de Maduro, les empreses espanyoles, amb una llarga tradició de fer negocis a la regió, també es beneficiarien", ha argumentat.





Buchan ha relatat als empresaris seu recent viatge a la ciutat colombiana de Cúcuta, a la frontera amb Veneçuela, on "cada història és més desoladora que l'anterior". "Per això Maduro ha de marxar", ha recalcat. A Colòmbia arriben 5.000 veneçolans cada dia, ha dit, i el país està fent un enorme esforç per acollir un col·lectiu que supera ja els dos milions de persones.





Buchan, que ha fet una crida a les empreses espanyoles a invertir en Estats Units, ha citat Veneçuela i la Xina sota la premissa que "no tothom juga amb les mateixes regles".





Segons ha dit, Estats Units és partidari d'un món connectat, però ciutadans i empreses han de poder confiar que les empreses que equipen les xarxes 5G "no amenacin la seva seguretat nacional, la seva privacitat, els seus drets de propietat intel·lectual drets o els drets humans" .





Al seu parer, aquesta confiança no és possible quan les empreses de telecomunicacions "estan subjectes a governs autoritaris com la Xina, on no hi ha poder judicial independent ni imperi de la llei". Buchan ha recordat que la tecnologia 5G permetrà avions o trens sense pilot o la gestió de les xarxes elèctriques, i s'ha preguntat si els europeus volen que "el dit que prem el botó" sigui xinès.





Així, ha demanat a "països, operadors de telecomunicacions i usuaris" que tinguin en compte la seguretat a l'hora de construir xarxes 5G i deixin fora a companyies en què no es pot confiar perquè considera que "el risc de permetre equipament xinès a qualsevol punt de la xarxa 5G no pot ser mitigat".