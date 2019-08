Trump etiqueta al president de la Fed i al de la Xina com els majors enemics del país

Donald Trump ha comparat el president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jerome Powell, amb el president xinès, Xi Jinping, a l'assenyalar-los als dos com els principals enemics del país, després que la Xina hagi anunciat nous aranzels a productes nord-americans i el banquer central no hagi anunciat mesures imminents en el seu discurs a Jackson Hole.









"Com de costum, la Fed no va fer res. És increïble que puguin parlar sense saber o preguntar què estic fent, el que serà anunciat en breu", ha afirmat Trump en el seu perfil de Twitter, on s'ha preguntat públicament "Qui és el nostre major enemic, Jay Powell o el president Xi? "









"Tenim un dòlar molt fort i una Fed molt feble. Treballaré brillantment amb tots dos i els EUA ho farà fantàsticament", ha afegit Trump instants després que Powell finalitzés el seu discurs a Jackson Hole.





CRÍTIQUES DURES PER A LES REPRESÀLIES COMERCIALS ANUNCIADES PER LA XINA





Així mateix, Trump ha criticat amb duresa les represàlies comercials anunciades pel gegant asiàtic en resposta als a ranceles addicionals que els EUA fixarà a les importacions xineses el proper 1 de setembre.





"El nostre país ha perdut, estúpidament, bilions de dòlars amb la Xina durant molts anys. Han robat la nostra propietat intel·lectual a raó de centenars de milers de milions de dòlars a l'any, i volen continuar. No deixaré que això passi! No necessitem la Xina i , francament, estaríem molt millor sense ells ", ha afirmat el president dels EUA.









En aquest sentit, Trump ha assegurat que les grans companyies nord-americanes hauran de començar immediatament "a buscar una alternativa a la Xina, que inclogui portar de tornada les empreses a casa i fer els seus productes als Estats Units".









"Aquesta tarda respondré als aranzels de la Xina. Aquesta és una gran oportunitat per als Estats Units", ha amenaçat Trump, recordant que l'economia nord-americana, "a causa dels guanys en els últims dos anys i mig, és molt més gran que la de la Xina. Ho mantindrem així! ".





A més, el president nord-americà ha sol·licitat a tots els operadors de transport, inclosos FedEx, Amazon, UPS i l'oficina de correus dels EUA, "que busquin i rebutgin tots els lliuraments de fentanil des de la Xina (o en qualsevol altre lloc!). el fentanil mata 100,000 nord-americans a l'any. el president Xi va dir que això es detindria, no ho va fer ".





IMPOSICIÓ DE ARANZELS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE





El Govern xinès ha anunciat aquest divendres la imposició a partir del pròxim 1 de setembre de aranzels addicionals d'entre el 5% i el 10% sobre 5.078 productes procedents dels Estats Units per un valor agregat de 75.000 milions de dòlars (67.732.000 d'euros) .





La data d'entrada en vigor dels nous aranzels establerts per Pequín coincideixen amb les estipulades pel Govern dels EUA, que entre el proper 1 de setembre i el 15 de desembre gravarà amb un 10% addicional importacions xineses valorades en 300.000 milions de dòlars ( 270.990 milions d'euros).





En aquest sentit, el Ministeri de Finances de la Xina ha assenyalat que "les mesures dels EUA han provocat l'escalada de les friccions comercials i econòmiques entre la Xina i els EUA, causant un gran perjudici als interessos xinesos, nord-americans i d'altres països, a més de haver amenaçat greument els principis del lliure comerç i el sistema multilateral de comerç ".





El contraatac xinès contempla la imposició des del pròxim 1 de setembre d'un aranzel addicional del 10% sobre diferents productes com la carn de boví i porc procedents dels EUA, mentre que es gravarà amb un 5% addicional les importacions nord-americanes de soja o petroli.