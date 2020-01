El Jutjat Penal número 27 de Madrid ha condemnat a l'expresident de Bankinter Jaime Botín --tiet de la presidenta del Banc Santander-- a 18 mesos de presó i multa de 52,4 milions d'euros per un delicte de contraban de béns culturals per voler treure en vaixell el quadre de Picasso 'Cap de dona jove', per vendre'l al Regne Unit sense comptar amb autorització. L'obra, taxada en 26 milions, passarà a mans de l'Estat.









El judici es va celebrar el passat mes de novembre i Fiscalia sol·licitava per Botín quatre anys de presó i una multa de 100 milions d'euros. L'Advocacia demanava a més que també la goleta en la qual va ser intervingut el quadre anés a parar a mans de l'Estat.





En la sentència, contra la qual cap recurs, el jutge descarta els dos extrems, si bé considera provat que el trasllat de l'obra d'art no comptava amb el preceptiu permís de les autoritats espanyoles i britàniques i que per tant, constitueix un delicte de contraban de béns culturals. La multa que li imposa és el doble de la taxació del quadre.