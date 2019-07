Judici a Jaime Botín, acusat de contraban d'un Picasso

El Jutjat Penal número 27 de Madrid acull des d'aquest dilluns, 22 de juliol, el judici contra el banquer Jaime Botín, acusat d'un delicte de contraban de béns culturals per haver intentat treure d'Espanya el quadre de Picasso 'Cap de dona jove ', pintada el 1906 i valorat en 26 milions d'euros, sense l'autorització pertinent, des del seu iot atracat al port de València.













Tant la Fiscalia de Madrid, que ha demanat 4 anys de presó i una multa de 100 milions d'euros per al banquer, com la part de la defensa han demanat un ajornament del judici, segons han informat fonts fiscals.





Segons recull l'escrit del ministeri fiscal presentat al Jutjat d'Instrucció número 4 de Pozuelo d'Alarcón, Botín, propietari de l'obra original, la tenia a casa situada a la urbanització de Somosaguas, a Pozuelo i es va posar en contacte amb l'empresa Christies , especialitzada en la subhasta d'obres d'art, "per tal de vendre a través de la mateixa", la pintura en una subhasta programada per al mes de febrer de 2013 a Londres.





El fiscal ha explicat que el personal de Christies va informar que, donada l'antiguitat de l'obra havia de demanar autorització al Ministeri de Cultural per a la seva exportació. Aquest permís, explica, era "necessari al tractar-se d'un bé pertanyent al Patrimoni Històric Espanyol, donat el seu evident interès històric-artístic" i per tenir una antiguitat superior als cent anys.





Per això, el 5 de desembre de 2012 el acusat "va autoritzar de pròpia mà" a la casa de subhastes que presentés i gestionés la llicència d'exportació amb possibilitat de venda, com a amo de ple domini de l'obra davant del Ministeri de Cultura .





Després de la sol·licitud, la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, organisme consultiu del Ministeri, es va reunir el 13 de desembre i va proposar per unanimitat la denegació de l'exportació sol·licitada i la declaració de inexportabilidad, "per no existir obra semblant en territori espanyol ".





I és que, com recull, es tracta d'una de les poques obres de Picasso en el període 'Gosol', etapa en què es veu influenciat per la plàstica de l'art ibèric, amb la influència decisiva en el cubisme i en l'evolució posterior de la pintura al segle XX.





Seguint aquest dictamen, el director general de Belles rts va dictar una resolució denegant la sol·licitud i el Ministeri, a més, va emetre una ordre declarant la inexportabilidad del quadre com a mesura cautelar fins a la pertinent declaració de Bé d'Interès Cultural, notificant-tant a Christies com l'acusat al gener de 2013.





DES DEL VAIXELL





En aquest punt, el fiscal apunta que Botín "plenament conscient de la total i patent prohibició administrativa", va traslladar el quadre a un iot seu, atracat al port de València, amb la finalitat de treure-il·lícitament d'Espanya, "donant instruccions al seu capità perquè ocultés a les autoritats la presència de l'obra en el vaixell ".





Al juny de 2015, el Servei Fiscal de la Guàrdia Civil va realitzar una inspecció en el vaixell i en sol·licitar al capità una declaració dels béns que estaven a bord, aquest "seguint les instruccions del seu patró i sense que consti en el seu coneixement de la prohibició de sortida del quadre ", no el va incloure a la llista.





Al mes de juliol, el vaixell va atracar al port de Calvi (Còrsega, França) amb el quadre a bord mentre que Botín va contractar amb l'empresa 'NetJets Transports Aeris la reserva d'un vol per traslladar-se amb el quadre a Ginebra (Suïssa) , donant instruccions al capità que preparés el quadre.