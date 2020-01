Jordi Cuixart surt de Lledoners per gaudir del seu primer permís penitenciari

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sortit aquest dijous a les 19.30 hores de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), pel seu primer permís penitenciari, de 48 hores.









Es tracta de la primera vegada que el líder sobiranista pres disposarà d'un permís penitenciari, concedit pel Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, després de complir la quarta part de la seva condemna de nou anys per sedició, dictada pel Tribunal Suprem (TS) després del judici pel procés sobiranista.





El Servei de Classificació va resoldre aquest dimecres favorablement la proposta de dos dies de permís penitenciari formulada per la junta de tractament de centre penitenciari de Lledoners per Cuixart, així com per a l'expresident de l'ANC i el diputat de JxCat Jordi Sànchez.





Segons ha informat Òmnium Cultural en un comunicat, durant aquest permís de dos dies Cuixart no tindrà agenda pública, i reitera que està fent ús dels seus drets que li corresponen com a "pres polític als quals no renunciarà".





L'entitat recalca que no s'acollirà a cap mesura concebuda com a reinserció o que impliqui el reconeixement de "cap delicte basat en l'exercici de drets fonamentals que avalen diferents posicionaments internacionals".





Així mateix, posen l'accent que Cuixart ha entrat a la presó com a president d'Òmnium "i, si així ho volen els seus socis, sortirà com a president de l'entitat".