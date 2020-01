La Generalitat confirma el segon grau als presos del procés

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia de la Generalitat ha ratificat la classificació de segon grau, el règim ordinari de privació de llibertat, per als presos condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O.

Segons ha informat el departament en un comunicat, la Secretaria confirma la proposta de les juntes de tractament de les presons de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, a Figueres (Girona) i Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona) de l'11 de desembre per als líders independentistes empresonats.





Així, tindran la mateixa classificació l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romev a, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural , Jordi Cuixart.

















Els presos podran començar a demanar permisos penitenciaris en complir la quarta pena de la condemna, amb el que els primers a poder sollicitar-los seran Jordi Sànchez i Jordi Cuixart aquest mes de gener.







De fet, l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, ja va anunciar el dimecres que el seu client demanarà el seu primer permís penitenciari el dimarts 14 de gener, en complir la quarta part de la seva condemna de nou anys per sedició, dictada pel Tribunal Suprem després del judici pel procés sobiranista.





La Conselleria ha destacat que "totes les resolucions subratllen un procés d'inserció social favorable, però el ponderen tenint en compte la durada de les penes, d'entre 9 i 13 anys de presó".





TRIBUNAL SUPREM





A partir de les resolucions, les classificacions es poden recórrer davant del jutge de vigilància penitenciària corresponent. La decisió d'aquest jutge es podrà recórrer, en última instància, davant el Tribunal Suprem.





Des que les juntes de tractament van formular les respectives propostes, l’equip del Servei de Classificació disposava d’un màxim de dos mesos per estudiar-les, amb el propòsit de garantir la coherència dels criteris del conjunt dels centres penitenciaris.





Tal com estableix el Reglament penitenciari, ara s'obre un nou període d’un màxim de mig any perquè les juntes de tractament revisin cadascun dels casos i, si ho consideren convenient, s'adrecin de nou al Servei de Classificació per proposar un canvi de grau.