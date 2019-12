Denuncien la pressió sobre els tècnics que van concedir el segon grau als presos del 'procés'

La decisió sobre el grau penitenciari dels independentistes presos ha estressat com mai a les juntes de tractament. Aquests comitès --formats per tècnics entre els quals hi ha juristes, psicòlegs i educadors socials, entre d'altres professionals, a més dels responsables de la presó i un membre de serveis penitenciaris-- són responsables d'estudiar la classificació de cada pres, la seva modalitat de aplicació de la pena i les activitats que ha de realitzar dins de la presó.





Encara que són juntes habituades a tractar la situació de tota mena de condemnats, el cas particular dels polítics condemnats per sedició pel Tribunal Suprem ha motivat discussions importants al voltant de si havia de concedir-se'ls o no al tercer grau, com sol·licitaven alguns dels seus advocats.





Com va revelar el propi secretari de Mesures Penals de Govern, Amand Calderó, la decisió no es va prendre en un clima de consonància, sinó després d'un "intens debat" en què no hi va haver "unanimitat" entre els membres de les juntes de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses.









Aquesta situació ha provocat que el sindicat UGT reaccioni amb un comunicat contra les "lamentables batalles polítiques amb interessos partidistes" per assenyalar als funcionaris públics encarregats de vetllar per l'aplicació de la legislació penitenciària sota criteris exclusivament tècnics.





L'organització sindical, majoritària entre els treballadors de les presons catalanes, exigeix el "màxim respecte per la professionalitat dels integrants dels equips tècnics i per les decisions col·legiades de les juntes de tractament dels centres penitenciaris, i rebutgem qualsevol intent de qüestionar el rigor i objectivitat amb la qual s'actua diàriament".





Aquesta decisió és encara més important quan la classificació dels presos podria tornar a variar en un futur, quan s'examini la modalitat concreta del segon grau que haurien de tenir els reclusos del 'procés'. Des del sindicat demanen als partits polítics que es centrin en millorar el sistema penitenciari català, abans de tractar de mediatitzar les decisions professionals que ha de prendre cada centre respecte als seus interns.