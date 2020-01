Maria Gámez, primera dona directora general de la Guàrdia Civil

La subdelegada de Govern central a Màlaga, María Gámez , ha estat elegida directora general de la Guàrdia Civil, convertint-se en la primera dona al capdavant d'aquesta institució amb 175 anys d'història.









La proposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estat acceptada per la titular de Defensa, Margarita Robles. Així mateix, el responsable de l'Ministeri de l'Interior elevarà aquest divendres a Consell de Ministres el nomenament de Rafael Pérez com a secretari d'Estat de Seguretat i Rocío García Romero com a directora de Gabinet. Aquests dos últims formaven ja part de l'equip que va conformar el ministre de l'Interior fa 19 mesos, ja que tots dos integraven el seu Gabinet.





Vinculada al PSOE de Màlaga, ha ocupat diversos llocs en el Govern andalús i va aconseguir rellevància amb motiu de el dispositiu de rescat de Julen, el nen que va caure a un pou a Totalán (Màlaga). Quan va ocórrer la tragèdia al gener de 2019, Grande-Marlaska ocupava la cartera d'Interior del primer Govern de Pedro Sánchez.





El seu nom ha circulat en les últimes hores com a substituta de Félix Azón. Fonts d'Interior van assegurar a primera hora de la tarda que "no hi havia cap decisió presa i que s'estudiaven diversos perfils". Des de Defensa, per la seva banda, es va subratllar que es tracta d'un lloc que ha de ser consensuat entre tots dos ministeris.





Les citades fonts sí reconeixien que en els últims dies es treballava per nomenar la primera dona que dirigeixi la Guàrdia Civil. La triada, ja confirmada de forma oficial, és Maria Gámez. Nascuda el 29 de gener de 1969, és llicenciada en Dret per la Universitat de Màlaga i Diplomada en Alta Direcció d'Empreses per l'Institut Internacional Sant Telmo.





PSOE ANDALÚS





La nova directora general de la Guàrdia Civil ha ocupat diferents càrrecs dins el PSOE malagueny, on ha estat candidata a l'Alcaldia, i també va ser vocal de l'Executiva Federal, secretària de Sanitat de l'Executiva regional d'Andalusia i presidenta de l'Executiva socialista de Màlaga.





Entre 2008 i 2010, va exercir el càrrec de Delegada de Govern de la Junta d'Andalusia a Màlaga. També va treballar per a l'Oficina de Defensor de el Poble a Sevilla entre 1992 i 1994.





Posteriorment, com a funcionària de el Cos Superior d'Administradors Generals de la Junta d'Andalusia, va prestar servei en la Delegació d'Afers Socials de la Junta d'Andalusia, així com en altres conselleries com la de Treball i Salut.