El Consell General del Poder Judicial paralitza els seus nomenaments

El Ple del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous paralitzar el nomenament de càrrecs judicials "en la confiança d'una ràpida renovació de la institució, un cop constituïdes les cambres després de les últimes eleccions generals i format Govern".













Els processos selectius per a la cobertura de les vacants judicials i governatives tornarien a posar-se en marxa si en un temps prudencial "es constaten avenços de cara a aquesta renovació, a fi d'evitar perjudicis en el servei públic de l'Administració de Justícia, ha informat aquest òrgan", segons ha informat el Consell.





Entre les places pendents, dues corresponen a les Presidències del Tribunal Superior de Justícia de Canàries i de l'Audiència d'Orense, i altres tres en la Sala penal del Tribunal Suprem.





Precisament aquestes tres últimes es van convocar per a cobrir les places que deixen les jubilacions dels magistrats Alberto Jorge Barreiro, Francisco Monterde Ferrer i del qual va formar part del tribunal que va jutjar el 'procés' independentista a Catalunya Luciano Varela. Per a aquests llocs s'han presentat un total de 28 magistrats, que ja han comparegut davant l'òrgan de govern dels jutges per a exposar el seu currículum i el seu projecte per a aconseguir entrar en la cúpula judicial.





L'òrgan de govern dels jutges porta en funcions més d'un any, des del 4 de desembre de 2018, quan va vèncer el seu mandat de cinc anys. El seu president, Carlos Lesmes, que ha estat qui ha proposat la paralització dels nomenaments, ha advertit a les Corts fins a tres ocasions del seu deure de renovar el Consell, l'última vegada el passat 23 de desembre.





Malgrat aquesta situació, el CGPJ ha cobert des de llavors totes les places judicials i governatives que han anat quedant vacants en l'exercici de les atribucions que li confereix la Llei orgànica del Poder Judicial, que en el seu article 570.2 preveu expressament que, durant el temps que estigui en funcions, l'única competència que no podrà exercir és l'elecció d'un nou president de la institució.





Dues de les quatre associacions judicials, l'Associació judicial Francesc de Vitòria (AJFV) i Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD), no comparteixen aquesta postura i, després de reiterades queixes, a l'estiu van recórrer una vintena de nomenaments en la cúpula judicial per part de l'òrgan de govern dels jutges en funcions. A més, van considerar que aquestes designacions estaven incomplint el requisit legal que els candidats han de ser per criteris de mèrit, experiència i capacitat.





Un dels nomenaments que les associacions van qüestionar va ser el corresponent a la renovació del president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro. La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem -competent per veure els assumptes relatius al CGPJ- va rebutjar el passat 1 d'octubre la suspensió cautelar dels nomenaments impugnats mentre es resol el fons de l'assumpte.