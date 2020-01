El Poder Judicial avala amb divisió que Delgado sigui fiscal general

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat aquest dijous que l'exministra de Justícia Dolores Delgado compleix els requisits formals per ser fiscal general de l'Estat amb el suport de 12 vocals i set en contra.









El text aprovat valida aquest aspecte formal però eludeix un pronunciament exprés sobre la "idoneïtat" de la persona triada per l'Executiu de Pedro Sánchez per a exercir aquest càrrec.





L'òrgan de govern dels jutges ha trigat una mica més d'una hora a estudiar la proposta del seu president, Carlos Lesmes, que malgrat tirar endavant ha evidenciat una greu ruptura en el si d'aquest òrgan.





Hi haurà un vot particular discrepant al qual s'adheriran els set vocals que han votat en contra, però també altres vots concurrents que redactarà un altre grup de vocals pertanyents també al sector conservador que han votat a favor de la seva proposta però que expressaran per escrit els motius pels quals posen objeccions a la idoneïtat de Delgado per a assumir la governança de la Fiscalia General de l'Estat.





Fonts presents en el debat han assenyalat que el to de la deliberació no ha estat massa agre, però sí ha evidenciat que els vocals del denominat sector conservador mantenen en bloc -encara que han votat a favor i uns altres en contra- una postura molt crítica amb la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'apostar per l'exministra de Justícia.





L'informe que s'emetrà, malgrat que té un caràcter preceptiu no és vinculant. En el Ple, que ha durat una mica més d'una hora, no han estat presents els 20 vocals que integren amb Lesmes aquest òrgan, perquè han faltat Wencesalo Francisco Olea i Vicente Guilarte, pertanyents al sector conservador. A més, la vocal Pilar Sepúlveda, a proposta del PSOE, i la presència del qual no estava prevista per raons de salut, finalment ha intervingut per videoconferència.





Precisament evitar la fractura en el govern del Poder Judicial és el que ha portat al seu president a ometre aquest esment d'idoneïtat de Delgado, per tal d'aconseguir el major consens possible entre els vocals amb independència que, malgrat votar la seva proposta, després puguin manifestar la seva discrepància en un vot particular. I ho ha fet després de constatar les objeccions que la proposta ha suscitat en diversos vocals, que no existien en el cas de candidats anteriors.





La proposta de Lesmes es limita a concloure que, a la vista de la documentació remesa a l'òrgan de govern dels jutges, "es compleixen en la candidata referida els requisits exigits per la legislació invocada", que consisteixen a ser jurista espanyola de reconegut prestigi amb més de 15 anys d'exercici efectiu de la seva professió.