Lesmes esquiva pronunciar-se sobre si Delgado és idònia per ser fiscal general de l'Estat

La proposta d'informe preceptiu, encara que no vinculant, que ha presentat el president del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, sobre la proposta de Govern perquè la pròxima fiscal general de l'Estat sigui l'exministra de Justícia i exdiputada del PSOE Dolores Delgado omet pronunciar-se expressament sobre la idoneïtat d'aquesta, limitant-se a validar que compleix els requisits formals per a la seva designació.





El debat que es desenvolupa sobre aquesta proposta fracturarà previsiblement a aquest òrgan, diversos de què els seus vocals tenen previst no només qüestionar l'elecció mitjançant vots particulars, sinó votar directament en contra de la mateixa.





Així ho han assenyalat fonts d'aquest òrgan, que assenyalen que l'al·lusió expressa a la "idoneïtat" de la candidata si apareixia en les propostes anteriors realitzades per Lesmes respecte dels nomenaments de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar i María José Segarra.





Precisament és evitar la fractura en l'òrgan, segons les mateixes fonts, el que ha portat a president a ometre aquesta menció d'idoneïtat de prim, a fi d'aconseguir el consens més gran possible entre els vocals amb independència que, tot i votar la seva proposta, després puguin manifestar la seva discrepància en un vot particular. I ho ha fet després de constatar les objeccions que la proposta ha suscitat en diversos vocals, que no existien en el cas de candidats anteriors.









Pel que fa a les a reticències que originarà la designació de Delgado durant el debat d'aquest assumpte, procediran del grup de vocals designats a proposta del PP, que són majoria, i que a més no actuaran de forma unitària: mentre que un grup que pot arribar fins a cinc es planteja votar en contra de la proposta la resta proposa donar suport a la proposta que ha presentat Lesmes -que es limita a donar per complets els requisits legals- però reflectint per escrit la seva discrepància.





Aquestes discrepàncies van ser debatudes en una reunió mantinguda dimecres per aquest grup de vocals i van des de la crítica a la "porta giratòria" que suposa saltar directament del ministeri de Justícia a la direcció del Ministeri Públic al fet que, fins aquest mateix matí, Delgado hagi mantingut la seva condició de diputada de PSOE, partit per al qual va fer campanya política fa tot just unes setmanes.





PRINCIPALS REPARAMENTS





Aquesta condició de Delgado, segons els vocals més crítics amb la proposta de Pedro Sánchez, determina la manca de la idoneïtat de la candidata per diversos motius, ja que posa en qüestió la seva imatge d'imparcialitat respecte a determinades causes jurídiques de transcendència mediàtica i política.





El pitjor, però, i sense prejutjar la tasca que desenvoluparà Delgado en el seu lloc, és el perjudici a la imatge de la Justícia, al que s'uneix el polèmic d'una figura que ha estat vinculada a la causa oberta per presumpta corrupció policial que investiga l'Audiència Nacional en relació amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo.





D'antuvi, a la proposta de Lesmes, es limita a concloure que, a la vista de la documentació remesa a l'òrgan de govern dels jutges "es compleixen en la candidata referida als requisits exigits per la legislació invocada", que consisteixen a ser jurista espanyola de reconegut prestigi amb més de 15 anys d'exercici efectiu de la seva professió. S'espera que el bloc progressista i els proposats per partits nacionalistes, que són 9, votin en bloc a favor d'aquesta proposta.





D'altra la reunió d'aquest dijous faltaran dos vocals, encara que això no afectarà el joc de majories entre els consellers conservadors i progressistes perquè hi haurà una absència de cada costat: la de Wenceslao Francisco Olea, que es troba fora d'Espanya; i la de Pilar Sepúlveda, a proposta de PSOE, per raons de salut.





PRECEDENTS





Pel que fa als precedents, les mateixes fonts apunten el cas de Javier Moscoso, designat fiscal general el 1986, tot just acabar la legislatura en què va ser ministre de la Presidència, la validació pel Consell General de Poder Judicial (CGPJ), un tràmit que en la pràctica totalitat d'ocasions és automàtic, va originar un agre debat en l'òrgan de govern dels jutges. El CGPJ es va dividir donant suport al candidat per 13 vots enfront de 6 i un en blanc.





Quant als més recents, tant la designació com fiscals generals del mort José Manuel Maza com la del seu successor, Julián Sánchez Melgar, tots dos magistrats del Penal del Suprem quan van accedir al càrrec, va merèixer el vot discrepant de la vocal designada per IU , Concepció Sáez, que va argumentar que el consell no havia de limitar-se a la comprovació dels requisits formals i havia d'emetre una opinió sobre els mèrits i capacitat de la persona proposada. En el cas de Segarra, aquesta vocal va votar a favor del nomenament per considerar-la idònia, i és previsible que aquest dijous faci el mateix amb Prim.





En les primeres dues ocasions, durant el debat d'aquest assumpte se li va replicar per la majoria Ple de ple dient que un dictamen més enllà de l'aval dels requisits formals implicava una valoració "política" que excedia les competències del CGPJ. Aquesta tarda aquestes valoracions polítiques podrien, previsiblement, produir-se per una majoria.





El Ple del CGPJ es reunirà demà de forma extraordinària per estudiar la proposta del president de Govern, Pedro Sánchez, que ha estat fortament contestada per la pràctica totalitat d'associacions fiscals amb excepció de la Unió Progressista (UPF), de la qual Delgado va formar part al seu dia, i bona part de representants del Ministeri Públic.





En la seva reunió d'aquest dijous, l'òrgan de govern dels jutges estudiarà els requisits formals per al nomenament Delgado, tot i que aquests es limitaran previsiblement a revisar si la candidata compleix amb determinats tràmits formals, com ser jurista de reconegut prestigi amb almenys 15 anys d'exercici efectiu de la seva professió. Ni el CGPJ ni la Cambra baixa tenen en la pràctica capacitat real de vetar la decisió de Govern.





Un cop aquests passos s'òmpliguen, Delgado passarà directament a dirigir el Ministeri Públic, on preval el principi de jerarquia. I ho fa després d'ocupar un lloc en el Govern des del qual va dirigir l'acció de l'Advocacia de l'Estat, que en la causa del 'Procés' s'ha anat posicionant de forma discrepant als criteris dels quatre fiscals del cas: canviant la petició de condemna de rebel·lió per la de sedició -que va ser la que va obtenir l'aval del tribunal-, i informant després a favor que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pogués emplenar els tràmits per exercir d'europarlamentari.