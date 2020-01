El Poder Judicial examina els requisits per al nomenament de Delgado com a fiscal general

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) examina previsiblement aquest dijous 16 de gener els requisits formals per al nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat, segons han informat fonts jurídiques.









Aquest tràmit davant del CGPJ és només el primer dels procediments que ha de passar Delgado per poder ser nomenada com a màxima representant de la Fiscalia, tal com estableix tant la Constitució com l'Estatut del ministeri fiscal.





Segons les dues normes, Delgado ha de ser nomenada pel Rei un cop escoltat el CGPJ i prèvia valoració de la seva idoneïtat per la Comissió de Justícia de Congrés dels Diputats.





Tots dos tràmits es dirigeixen a revisar si el candidat compleix amb determinats tràmits formals, com ser jurista de reconegut prestigi amb al menys 15 anys d'exercici efectiu de la seva professió, i no tenen capacitat real de vetar la decisió de Govern.





Un cop aquests passos es facin, Delgado passarà directament a dirigir el Ministeri Públic, on preval el principi de jerarquia. I ho fa després d'ocupar un lloc en el Govern central des del qual va dirigir l'acció de l'Advocacia de l'Estat, que en la causa del procés s'ha vingut posicionant de forma discrepant als criteris dels quatre fiscals de el cas: canviant la petició de condemna de rebel·lió per la de sedició -que va ser la que va obtenir l'aval del tribunal-, i informant després a favor que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pogués emplenar els tràmits per exercir de europarlamentari.