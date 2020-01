CC.OO. es posiciona en contra d'ampliar l'aeroport de Barcelona

CC.OO. de Catalunya ha rebutjat l'ampliació de la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona i ha defensat que els aeroports de Girona i Reus (Tarragona) estan "perfectament capacitats" per atendre l'increment del trànsit de passatgers.





El sindicat ha reclamat una major coordinació institucional i ha criticat que l'ampliació no respon a "criteris de cohesió territorial ni ambiental".





A més, ha lamentat que els treballadors de l'Aeroport de Barcelona "pateixen contínuament les conseqüències d'una gestió que genera precarietat laboral i que s'expressa en múltiples vagues".

"La proposta presentada no té en compte l'impacte mediambiental i sobre la qualitat de l'aire dels municipis propers com Barcelona, que ja presenten un problema important de saturació aèria i de qualitat ambiental", diu el sindicat.





Per CC.OO., "la proposta d'AENA no té en compte la imprescindible política de cohesió territorial que ha de lluitar contra el desequilibri entre territoris, tant econòmic com demogràfic, renunciant a una estratègia de creixement que desenvolupi l'activitat als aeroports de Reus i Girona. Aquesta, a més de ser una solució tècnica i mediambiental més eficaç que la de sobresaturar l'aeroport del Prat, és una aposta per millorar el desenvolupament de territoris de fora de l'àrea metropolitana, ajudant per tant a lluitar contra la despoblació d'una part important de Catalunya".





"Des de CC.OO. de Catalunya venim reivindicant la millora en la gestió aeroportuària amb la participació de la representació dels treballadors i sindicats, per poder intervenir de manera integral en les decisions que millorin els nivells de cohesió social, ambiental i territorial, respectin l’ocupació i les condicions de treball i impulsin el desenvolupament econòmic del país".





El sindicat fa una crida als governs de la Generalitat i de l'Estat ia les institucions municipals implicades perquè "actuïn de manera coordinada preservant els interessos dels treballadors i treballadores del sector aeri i els del conjunt de la ciutadania, prioritzant els criteris de cohesió social, ambiental i territorial als estrictament economicistes. I reivindiquem una transició justa cap a un nou model econòmic més sostenible, amb planificació i participació dels treballadors i treballadores que avui estan ocupats en els sectors en transició".