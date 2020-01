L'advocat de Puigdemont denúncia destrosses al seu despatx a Madrid

L'advocat de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciat aquest divendres destrosses importants de material informàtic i mobiliari del seu despatx a Madrid, on desconeguts han entrat aquesta nit segons ha denunciat el propi lletrat a la Policia.



A les deu menys vint d'aquest matí agents de la Policia Nacional es trobaven al despatx de l'lletrat, que també defensa a l'actual president, Quim Torra, segons ha confirmat el mateix Boye.





Boye no troba a faltar documents ni altres estris, però ha denunciat la destrossa de cables, mobiliari i material informàtic com el seu servidor, i així ho ha denunciat a la xarxa social Twitter, on ha penjat fotografies de l'estat en què s'ha trobat el despatx aquest matí.



"Ens han entrat al despatx durant la nit ... tot regirat però no sabem si també anaven per robar mentre l'empresa d'alarma va informar que no hi havia" indicis d'intrusió '. Si pensen que ens van a intimidar el porten clar ", ha reflectit Boye en el seu missatge a la xarxa social.



El despatx de Boye va ser objecte d'un registre policial el passat mes d'octubre en el marc d'una causa en la qual la jutge de l'Audiència Nacional María Tardón investiga un presumpte blanqueig vinculat a l'narcotraficant gallejo José Ramón Prado Bugallo, àlies Sito Miñanco.