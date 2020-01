Montilla considera una "temeritat" obrir la porta a reeditar un nou tripartit a Catalunya

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha demanat aquest divendres 17 de gener no esperar una solució miraculosa de la taula de diàleg que s'ha de configurar entre el Govern i l'executiu central, i ha avisat també que hi haurà "turbulències judicials".





A més, ha assegurat que, ara per ara, una "temeritat" obrir la porta a reeditar un nou tripartit a Catalunya.





"No cal pensar que en aquesta taula hi haurà la solució al problema. La solució al problema és un conjunt de solucions. No hi ha una solució miraculosa, no es produirà", ha advertit Montilla, assegurant que, si tot se supedita a una solució en majúscules, hi ha el risc que el diàleg es paralitzi.





Després d'elogiar els riscos assumits pel president de Govern, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, creu que totes les parts han entès la necessitat d'iniciar un camí de desbloqueig, però ha avisat que hi haurà "moltes turbulències" i que cal protegir-se dels possibles embats de la dreta.





"Serà un camí lent que requereix molta cintura política", ha assegurat Montilla, tot i argumentar la necessitat que els partits de dreta prenguin consciència de la situació i participin d'una solució.













"AGENDA CATALANA"





En primer lloc, segons Montilla, cal baixar la tensió política, i veu "imprescindible" també que el nou Govern es doti d'una agenda catalana.





A Catalunya, ha demanat eleccions si la Generalitat no lidera una agenda de govern, i considera una "temeritat" obrir la porta a reeditar un nou tripartit, com el que van encapçalar ell i Pasqual Maragall, perquè veu canvis substancials en el que defensen actualment el PSC, ERC i els comuns.

"En el programa que es va pactar llavors no es parlava ni de la consulta. Amb eleccions que no sabem ni quan es produiran ni la correlació de forces, parlar d'escenaris com el del tripartit té poc sentit. Han canviat moltes coses per pretendre copiar de forma mimètica solucions de passat", ha sostingut.





Segons la seva opinió, la governança del país ha quedat en segon pla des de fa anys i subordinada "a la propaganda i activisme" dels que estan al capdavant.





En la seva opinió, el procés sobiranista ha impedit reaccionar i definir estratègies que permetin el lideratge de Catalunya, de manera que "la pèrdua de rellevància de la Generalitat en l'orientació de la política econòmica és palpable".





Per Montilla, el procés sobiranista ha provocat patiments personals, una societat catalana "més dividida, enfrontada i enfadada", ha debilitat l'autogovern i ha convertit Catalunya en una preocupació.





"No ens podem permetre que es consolidi un sentiment de desafecció cap a les nostres institucions d'autogovern. Ens ha costat massa aconseguir-les", ha recalcat l'expresident de la Generalitat, recuperant el terme que va utilitzar per primera vegada el 2007 quan va advertir el risc de desafecció entre Catalunya i la resta d'Espanya.









SUPLICATORI DE PUIGEMONT





En preguntar-li si els socialistes votaran a favor del suplicatori a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al Parlament Europeu, ha assegurat que no ho sap, i ha recordat que sent diputat i ministre va participar en la votació de suplicatoris que afectaven representants del seu partit .





"La immunitat no és un privilegi, és una protecció que tenen els diputats per poder exercir el seu treball", ha subratllat en un esmorzar al Fòrum Europa.





Sobre si veu risc que el Mobile Wordl Congress (MWC) deixi Barcelona, creu que el congrés està arrelat a la capital catalana, però avisa que "les coses es poden fer malbé".





"Depèn del que fem. Si en cada MWC hi ha vaga de taxistes i no sé quantes coses, segurament ajudarem al fet que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, rebre els seus objectius", ha tancat.