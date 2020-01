Una oferta de feina busca una empleada de la llar sense fills que lliuri dos dies al mes per 500 euros

Una oferta de feina publicada al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), organisme adscrit a la Generalitat, busca una treballadora de la llar i les cures en règim intern que no tingui fills i a la qual ofereixen tan sols dos dies de descans al mes i un sou de 500 euros.





En l'oferta s'exigeixen com a requisits per a la sol·licitant d'aquesta plaça tenir la seva situació regularitzada i una edat compresa entre els 30 i els 38 anys, i comptar amb una llicenciatura o enginyeria, així com experiència en tenir cura de persones grans.





"Empleada de la llar interna, amb descans de dos dies a el mes, experiència en atenció a la gent gran, salari de 500 euros al mes, edat entre 30 i 38 anys, papers de residència en regla, no tenir fills, tenir experiència en alimentació per a persones grans, atenció de neteja de la llar, carnet de conduir, i bon caràcter", consta en el detall de les funcions de treball exigides.





A la dona -perquè es demana una treballadora i no un treballador- que es postuli per a aquest lloc a Castelldefels (Barcelona) se li ofereix un contracte laboral indefinit amb jornada intensiva -viurà al domicili de qui requereixi els seus serveis com interna-, i amb la previsió que duri un any.





El sector de la feina de la llar i les cures està molt feminitzat i en ell predominen les persones migrades, moltes vegades en situació irregular, i les seves treballadores es troben en una situació de vulnerabilitat i desprotecció, segons adverteixen diversos sindicats i associacions com Libèl·lules.





EL SOC LA RETIRA





Fonts del SOC han explicat que l'oferta s'ha retirat al llarg del matí d'aquest divendres, i ho han fet després de requerir tres vegades a l'empresa que ho fes i que aquesta fes cas omís.





No obstant això, l'oferta encara estava en línia la tarda d'aquest divendres i, com a mínim, una persona s'ha interessat per ella i s'ha inscrit.





El SOC depèn de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i és l'organisme que té assignades les competències de l'administració catalana en matèria d'ocupació.





La membre de l'associació Libèl·lules Isabel Valle ha criticat que l'oferta publicada al SOC "demostra públicament que es desconeix la normativa del sector i evidencia que hi ha explotació" cap a les treballadores de la llar i les cures.







Valle, que forma part d'una entitat que defensa a dones bolivianes, ha retret que "en quina altra feina es demana a les empleades que tinguin bon caràcter i que no tinguin fills", i ha emfatitzat que és un altre exemple de discriminació cap a aquestes treballadores.





També ha censurat que es doni "per fet" que es presentaran dones migrades a l'oferta, tenint en compte que un requisit és que tinguin la seva situació regularitzada, el que ha assenyalat com una altra discriminació més.





"El més greu de l'assumpte és que això surti en una pàgina oficial d'una administració pública, i que no hagi passat filtres que regulin els drets de les treballadores de la llar", ha conclòs la Valle.