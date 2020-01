L'FMI alerta de paral·lelismes amb els anys previs al crac de l'29

La situació actual es caracteritza per una "recrudescència de la incertesa", que té en la desigualtat un dels seus factors determinants "com un ressò de la primera part de el segle XX", segons ha assenyalat la directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, per a qui el sector financer té un paper que exercir a l'hora d'evitar que els nous anys 20 tinguin un final semblant al de fa cent anys, quan la dècada va concloure en una catàstrofe financera.









Georgieva ha destacat que, mentre que la desigualtat s'ha reduït a nivell global durant les dues últimes dècades com a conseqüència de el creixement econòmic en els mercats emergents i en desenvolupament, la desigualtat interna en els països està augmentant en moltes economies i es manté elevada en altres.





"En certa manera, aquesta preocupant tendència és un ressò de la primera part de segle XX, quan les forces combinades de la tecnologia i la integració van obrir les portes a la primera 'Època Daurada', els 'Anys Bojos' i, finalment, la catàstrofe financera", ha indicat la búlgara, afegint el repte "existencial" que representa el canvi climàtic.





La directora de l'FMI ha expressat la necessitat d'aprendre les lliçons de la història i adaptar-les als nous temps, assenyalant que una desigualtat excessiva "obstaculitza el creixement i corca els fonaments d'un país. Corroeix la confiança dins de la societat i les institucions. pot alimentar el populisme i la turbulència política".





En aquest sentit, Georgieva considera que "si no se l'ataca, la creixent desigualtat és un problema que no farà més que empitjorar" i ha assenyalat que, si bé la política fiscal continua sent una eina poderosa, no es pot perdre de vista la contribució de el sector financer. "En cas contrari, la dècada de 2020 podria acabar sent molt semblant a la de 1920", ha advertit.





En quan a l'impacte del sector financer en la desigualtat, l'FMI ha identificat tres dimensions significatives: la mida o profunditat, l'estabilitat i la inclusió financera.





"Les finances poden ajudar a reduir la desigualtat, però també estan associades amb una major desigualtat si el sistema financer no està ben gestionat", ha apuntat.





L'FMI sosté que les mesures per fomentar la inclusió financera i de la dona contribueixen a reduir la desigualtat, mentre que la regulació i supervisió han de vetllar per evitar un excessiu creixement del sector financer.