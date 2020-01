El nomenament del marit de Teresa Ribera com a president de la CNMC bordeja el conflicte d'interessos

Mariano Bacigalupo, conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), és el principal favorit per presidir aquest organisme regulador. Ostenta el càrrec des de 2017 a proposta de PSOE i és el marit de la vicepresidenta per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Un fet que podria desembocar en un conflicte d'interessos, ja que la CNMC regula els mercats, com el sector energètic, en què la ministra Ribera té competències.





La CMNC hauria d'actuar com un organisme públic independent de l'Executiu i amb personalitat jurídica pròpia, encara que els seus 10 membres -president inclòs- els nomena el Govern.





Segons 'Expansión', Bacigalupo és el candidat principal per al relleu de l'actual president de la CNMC, José María Marín Cremada. Ell i quatre consellers de l'organisme regulador ja van complir el setembre de 2019 el seu mandat de sis anys, que és el termini màxim de permanència. Però la seva renovació s'ha anat retardant perquè l'Executiu ha estat en funcions.





El Consell de la CNMC és l'òrgan col·legiat de decisió, i "està sotmès a un estricte règim d'incompatibilitats". Els seus consellers han de superar un examen d'idoneïtat davant la Comissió d'Economia de Congrés dels Diputats, que de moment encara no s'ha constituït.





La ministra Ribera, estant en funcions el passat estiu va assenyalar que un dels seus objectius era legislar per a la regulació i ordenament de l'accés a la xarxa dels nous megawatts d'energies renovables per evitar possible "bombolla" pel nombre de petició de llicències superior a què s'esperava.





El cas és que la regulació i l'arbitratge del sector de l'energia és una de les tasques prioritàries de la CNMC, i la vicepresidenta de Transició Ecològica té competències en la regulació d'aquest sector des del Govern. I això podria derivar en un conflicte d'interès, com assenyala 'La Razón'.





El president de la CNMC ocuparia la presidència de la Sala de Competència (una de les dues, al costat de la de Supervisió Regulatòria, que integren la CNMC). I com assenyala aquest diari, "el marit de Ribera ha tingut en aquests últims anys una especial dedicació a la regulació del sector energètic, ja que en la seva trajectòria professional figura, entre altres càrrecs, haver estat vicesecretari general i secretari general de la Comissió Nacional de l'Energia".





A la vicepresidenta de Transició Ecològica se li presenta un problema no menor, ja que hauria inhibir-se en el Consell de Ministres en els assumptes que tinguin relació amb els sectors regulats per CNMC, entre ells el sector energètic, clau entre les competències de Ribera en el seu càrrec.