Sánchez rebaixa el pes d'Iglesias nomenant tres vicepresidències que ocuparan dones

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha rebaixat el pes del líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, dins de l'Executiu creant altres tres vicepresidències que ocuparan a més dones: Carmen Calvo, Nadia Calviño i Teresa Ribera.





Tal com s'havia informat en les últimes setmanes, Calvo retindrà la vicepresidència política, a més de competències en memòria i laïcitat, i Calviño assumirà la vicepresidència econòmica, segons confirmen fonts de Govern. La tercera vicepresidència correspondrà a Teresa Ribera i tindrà competències en despoblació i canvi climàtic.





Falta per conèixer qui dirigirà aquesta quarta vicepresidència que, a l'igual que la resta, s'enfocarà en una de les "transformacions que necessita" Espanya, segons ha indicat l'executiu, que des de l'arribada de Sánchez a el Palau de la Moncloa ha posat especial èmfasi en la transició ecològica per canviar el model productiu cap a un de més sostenible amb el medi ambient, àrea que ara per ara assumeix Teresa Ribera.









La vicepresidència d'Iglesias tindrà com a competències dels Drets Socials i Agenda 2030 i serà l'única ocupada per un dirigent de Podem. La resta de ministres de la quota domicili, confirmats oficialment pel Palau de la Moncloa, són Irene Montero (Igualtat); Yolanda Díaz (Treball); Manuel Castells (Universitats) i Alberto Garzón (Consum).





RÈCORD DE 'NÚMERO DOS'





El nou Govern serà el que tingui més vicepresidències de l'actual democràcia perquè el màxim fins a la data han estat tres. Va ser el cas del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero en algunes de les seves fases: d'abril de 2009 a octubre de 2010, amb Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta primera), Elena Salgado (segona) i Manuel Chaves (tercer), i de octubre de 2010 a juliol de 2011, amb Alfredo Pérez Rubalcaba al lloc de de la Vega, a més de Salgado i Chaves.









També es va envoltar de tres vicepresidències Adolfo Suárez en el govern de la legislatura constituent, de juliol de 1977 a febrer de 1978: Manuel Gutiérrez Mellado, Enrique Fuentes Quintana i Fernando Abril Martorell, per aquest ordre.