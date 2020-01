Vuit províncies en alerta roja per neu, onades i vent pel temporal 'Glòria'

El temporal de pluja, neu, fred, vent i onatge continuarà aquest dilluns 20 de gener a gran part d'Espanya, però sobretot a l'est, pel pas de la borrasca 'Glòria', que ha provocat que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) hagi decretat avisos de tipus groc (risc), taronja (risc important) i fins i tot vermell (risc extrem) en un total de 33 províncies.





MÉS INFORMACIÓ El telèfon 112 va rebre 1.060 trucades per incidències causades pel vent a Catalunya





En concret, la borrasca posarà en màxima alerta (nivell vermell) a Terol, Albacete, Castelló i Múrcia per nevades; i Barcelona i Girona estaran en risc extrem pel fort onatge. A més, Alacant i València estaran en alerta vermella tant per nevades com per onatge, així com per vent.





Segons l'avís especial de l'AEMET emès aquest diumenge, la borrasca s'aprofundirà de forma significativa al llarg d'aquest diumenge i a primeres hores de dilluns dia 20. "La ciclogènesi serà molt ràpida, el que incrementaria l'adversitat dels fenòmens associats", adverteix l'AEMET, que avisa que des de primeres hores d'aquest diumenge, 'Glòria' s'ha situat entre l'est peninsular i les Balears, quedant aïllada i cuasiestacionària a la zona, tendint a desplaçar-se posteriorment cap al sud.





Així, per a aquest dilluns, tant a Balears com Melilla, terç oriental peninsular i el Cantàbric s'esperen cels ennuvolats o coberts amb precipitacions abundants. Les pluges podran ser localment fortes o persistents a Balears, Comunitat Valenciana, Catalunya i zones veïnes, i és probable que amb menys intensitat afectin la resta de la meitat sud-est de la Península, altiplà Nord i àrea de l'Estret. A la resta estarà poc ennuvolat o amb alguns intervals ennuvolats.





Les pluges posaran en risc important a Alacant, València, Mallorca i Menorca, i en risc a Barcelona, Girona, Castelló, Eivissa i Formentera i Múrcia. En concret, l'AEMET adverteix d'acumulacions al llarg de l'episodi que podrien arribar puntualment els 150 mm.





FINS 40 CM DE NEU AL TERÇ ORIENTAL



Segons l'AEMET, a l'interior peninsular, les precipitacions podran ser en forma de neu, les quals podran ser més abundants al terç oriental. I a Canàries estarà ennuvolat al nord de les illes, sense descartar alguna pluja feble i intervals ennuvolats al sud.





En aquest sentit, la cota de neu se situarà per sota dels 500 metres en general, on les nevades es preveuen copioses al terç oriental, podent-se acumular més de 20 o 40 cm en zones de Terol, Albacete i de l'interior de la Comunitat Valenciana, de nord de Catalunya i de Múrcia. I pujarà al llarg del dia fins a 600 i 1.200 metres al terç oriental, fins a 500 i 1.000 en zones de centre i fins a 500 i 700 a la Cantàbrica.





En concret, la neu posarà en avís taronja a Almeria, Granada, Jaén, Barcelona i Girona. I s'ha decretat avís groc a Saragossa, Cantàbria, Conca, Guadalajara, Àvila i Astúries.





FINS 130 KM/H I ONADES DE 7 METRES A LA MEDITERRÀNIA



Segons l'avís especial de l'AEMET, la combinació de la posició de 'Glòria' i el potent anticicló europeu, centrat sobre les Illes Britàniques, que també es reforçarà, afavorirà l'entrada d'una massa d'aire fred procedent de l'interior del continent.





Per això, les temperatures patiran un descens aquest dilluns a la major part de país, excepte a les Balears, on romandran sense canvis. I es produiran gelades en zones de la meitat nord i serres del sud-est, que seran més intenses a Pirineus. Si bé, només Navarra tindrà avís (groc) per temperatures mínimes.





D'altra banda, el gradient de pressió serà molt intens, sobretot a la façana mediterrània i les Balears, on vents de nord i nord-est seran forts o molt forts i ratxes que localment podrien superar els 100 i els 130 km/h. L'estat de la mar serà molt advers, amb intervals de vent de força 10 i onades que podrien arribar als 7 metres en zones costaneres de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Eivissa.





En concret per a aquest dilluns, bufaran vents de nord-est a la major part de país, serà fort en l'àrea entre Balears i la Península, i amb intervals de fort en tot l'extrem oriental peninsular, Balears i Melilla, així com en zones de muntanya i de costa.





Per això, en risc important per vent estaran Castelló, Eivissa i Formentera, Mallorca i Múrcia, mentre que a risc estaran Almeria, Granada, Jaén, Albacete, Conca, Guadalajara, Àvila, Burgos, Lleó, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Barcelona, Girona, Tarragona, Madrid, Cáceres, La Corunya, Lugo, Pontevedra i Menorca.





També s'han decretat avisos taronges per fort onatge a Tarragona, Castelló, LA Corunya, Eivissa i Formentera, Mallorca, Menorca i Múrcia. L'avís per fenòmens costaners serà menor (groc) a Almeria, Cadis, Cantàbria, Lugo, Pontevedra, Biscaia i Astúries.





L'AEMET informa que tot i que la borrasca tendeix a desplaçar-se cap al sud i omplir-se a partir d'últimes hores d'aquest dilluns a les proximitats del nord d'Àfrica, el temps advers s'espera que es traslladi al llarg de dimarts 21 cap al nord-est peninsular , tendint a millorar en la resta de les zones, pujant la cota de neu de forma progressiva i disminuint la intensitat de vent i de les precipitacions de sud a nord. Segons l'Agència, la situació d'avís especial s'espera que finalitzi el dimecres dia 22.