El telèfon 112 va rebre 1.060 trucades per incidències causades pel vent a Catalunya

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 7.00 hores d'aquest dilluns un total de 1.060 trucades per incidències causades pel temporal de vent a Catalunya.





La majoria d'incidents han tingut lloc en zona urbana, amb desperfectes en cobertes, arbres, tendals i mobiliari urbà, i totes han estat de caràcter lleu, no hi ha víctimes ni ferits, ha informat aquest dilluns Protecció Civil de la Generalitat en un missatge de Twitter.





La majoria de trucades han estat registrades a la comarca de Maresme (386) i a Barcelona (348), i els bombers han atès des d'aquest diumenge a les 20.00 hores un total de 611 serveis.





Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les zones on es registren els cops màxims de vent a les 6.30 hores són Puig Sesolles (Barcelona), amb 121 km/h, Cabrils (Barcelona), amb 117 km/h, i Malgrat de Mar (Barcelona), amb 87 km/h.





Protecció Civil manté l'alerta de el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Vencat), el Pla Especial d'Emergències per Nevades (Neucat), i el Pla Especial d'Emergències per Inundació (Inuncat) davant les previsions de el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).





La previsió indica nevades, forts vents, acumulació de pluja durant dies i fort onatge, en un front que s'emmarca en el fenomen meteorològic anomenat 'Glòria' que afecta part d'Espanya, especialment la franja mediterrània i les Illes Balears.