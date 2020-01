La pel·lícula 'Els dies que vindran' guanya uns premis Gaudí molt repartits

La pel·lícula de Carlos Marqués-Marcet 'Els dies que vindran' ha estat la guanyadora dels XII Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català la nit d'aquest diumenge a la tradició gala a l'Auditori del Fòrum --equipament a què que ha tornat el certamen--, en una edició amb reconeixements molt repartits entre tota la professió i en la qual també ha estat protagonista 'La hija de un ladrón', de Betlem Funes.





Partint com a favorit de la nit, el tercer llargmetratge de Carles Marquès-Marcet ha rebut els guardons a Millor Pel·lícula, Millor Protagonista Femenina per María Rodríguez Soto i Millor Muntatge, mentre que la debutant Betlem Funes ha regnat també el palmarès amb 'La hija de un ladrón'--una altra de les més nominades-- aconseguint el Gaudí a Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana, Millor Direcció i Millor Guió --juntament amb Marçal Cebrian--.

MÉS INFORMACIÓ Els XII Premis Gaudí tornen aquest diumenge a l'Auditori del Fòrum amb tres films favorits





També ha brillat entre les guanyadores 'Lo que arde', d'Oliver Laxe, amb el Gaudí a la Millor Pel·lícula europea, i amb el premi a Millor Fotografia -de Mauro Herce--, relatant la desaparició de la civilització rural.





Pel que fa a la interpretació, l'actor Karra Elejalde ha guanyat com a Millor Protagonista Masculí pel seu paper d'Unamuno a la pel·lícula 'Mientras dure la guerra', d'Alejandro Amenábar.





El Premi Especial del a Millor Pel·lícula -atorgat pels espectadors-- ha estat per '7 Raons per Fugir', mentre que el cineasta Francesc Betriu ha recollit el Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2020 de mans de Lluís Homar, quan ha fet referència la "censura franquista".





'El cuarto reino. El reino de los plásticos', d'Adam Aliaga i Àlex Lora, ha aconseguit el Gaudí a la Millor Pel·lícula Documental, alhora que l'adaptació televisiva de la novel·la d'Ildefonso Falcones,' La catedral de la mar, s'ha imposat com a Millor Pel·lícula per a Televisió.





PALMARÈS NO PARITARIO





Tot i que en aquesta edició dels Premis Gaudí han registrat paritat en les nominacions, aquestes no s'han traduït en un palmarès finalment paritari, un repte que ha estat lleugerament reivindicat en alguns discursos però amb menor intensitat que en altres edicions.





La gala, produïda per Dagoll Dagom, i dirigida per Jordi Prat i Coll amb presentació d'Anna Moliner, ha acollit més de 2.000 convidats a l'Auditori del Fòrum - Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) -al qual ha tornat després de la edició de 2019 al Palau de Congressos de Catalunya.





La gala ha reivindicat la professió cinematogràfica, així com la necessitat de més inversió en el sector cultural i audiovisual en concret, amb reny als representants polítics inclosa de la mà de la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola.





Entre les presències destacades ha estat la de ministre de Cultura i Esport del nou Govern espanyol, José Manuel Rodríguez Uribes, el primer que visita Catalunya; també la consellera de Cultura de la Genetralitat, Mariàngela Vilallonga; el president de Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la directora de l'ICAA, Beatriz Navas.