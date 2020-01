Dos mil multimilionaris tenen més riquesa que el 60% de la població mundial

Els 2.153 multimilionaris del món tenien més riquesa en 2019 que 4.600 milions de persones, el 60 per cent de la població mundial, adverteix Oxfam, que afegeix que la desigualtat econòmica i de gènere està fora de control.





Aquesta informació està continguda en l'informe 'Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad', que Oxfam llança el 20 de gener, en vigílies del Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa), que se celebra entre el 21 i el 24.





Segons el document de l'organització no governamental, la gran bretxa entre rics i pobres es basa en un sistema econòmic sexista i fracassat, que valora la riquesa d'un grup de pocs privilegiats, majoritàriament homes, més de diversos milions d'hores dedicades al treball més essencial: el de cuidador no remunerat o mal remunerat, cura proporcionat principalment per dones i nenes a tot el món.





Segons l'informe, la desigualtat mundial es troba en nivells rècord i el nombre de multimilionaris s'ha duplicat en l'última dècada.





Sabies que els 22 homes més rics del món tenen més riquesa que totes les dones que viuen a l'Àfrica? Segueix llegint més sobre aquest informe en Pressdigital