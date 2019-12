La UE retalla a la meitat les ajudes als pobres per preparar-se pel post-Brexit

La Comissió Europea hauria retallat en un 50% dels fons de la Unió Europea (UE) destinats a les persones més pobres del continent per garantir l'estalvi de costos per al període posterior al Brexit i fons addicionals per a projectes de defensa.





El president de la Federació Europea de Bancs d'Aliments, Jacques Vandenschrik, afirma al diari britànic 'The Guardian' que els plans de despesa proposats per l'executiu de la UE per als propers set anys vinents un risc no només per als més vulnerables, sinó també per a l'estabilitat de la societat en general.





Les institucions de la UE estan elaborant actualment els detalls del pressupost a llarg termini, conegut com a Marc Financer Plurianual. La sortida del Regne Unit deixarà un buit per tapar, i alts funcionaris de la UE han dit que les negociacions sobre els 1.135 milions d'euros proposats per la Comissió en compromisos de despesa han estat les més difícils fins ara.





El pressupost actual, que finalitza el 2020, conté un fons de 3.800 milions d'euros per donar suport a les persones més necessitades i ajudar els Estats membres de la UE a proporcionar-los aliments i articles bàsics com roba, calçat i productes d'higiene.





Segons el projecte de pressupost per 2021-27, aquest fons no existeix, però es demanaria als Estats membres que proporcionin un mínim de 2.000 milions d'euros per assistència alimentària i material bàsic. La Comissió espera que els Estats reservin el doble d'aquesta quantitat, però sense cap obligació.





Jacques Vandenschrik, l'organització ajuda als bancs d'aliments de tot Europa a distribuir els productes excedents on més es necessiten, diu que la proposta de la Comissió és una "falsa economia".





"Crec que hauríem de fer-ho millor per als més pobres. No podem acceptar que la meitat o el 60% del menjar que reben ara es lliuri. L'explicació és que el pressupost general d'Europa ha de ser ajustat. El Brexit és un dels arguments. l'altra és la necessitat de reforçar la defensa d'Europa. Però això tindrà un impacte en la salut i la cohesió social. És una falsa economia per estalviar amb els pobres. és molt millor augmentar el poder adquisitiu donant-los menjar perquè els pocs diners que no gasten en menjar pugui ser gastat en l'economia".