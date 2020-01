Els pares de Julen fan un tracte amb el propietari del pou on va caure per no anar a judici

Els pares de Julen, el nen de dos anys que va morir en una caiguda en un pou il·legal a Totalán, Màlaga, el gener de 2019, van arribar a un acord amb el propietari del pou per evitar el judici.





David Serrano, l'amo de la propietat on va morir Julen, accepta un any de presó i el pagament d'una compensació als pares de l'infant.





El judici estava programat per començar el 21 de gener però, 24 hores abans, es va anunciar un acord entre els pares de Julen i l'únic acusat d'homicidi imprudent.









Les dues parts s'han reunit aquest dilluns 20 de gener al matí amb els fiscals de la causa al jutjat de Màlaga per explicar les línies generals de l'acord, que preveu un any de presó per a David Serrano per un delicte de negligència greu i el pagament d'una indemnització als pares de Julen - Victòria García i José Roselló. No obstant això, a través d'aquest acord, l'acusat evita el compliment de la condemna perquè no té antecedents penals.





El propietari del terreny també estarà obligat a pagar els costos de l'operació de rescat de Julen, que va tenir lloc durant 13 dies.





L'acord evita el judici, l'inici estava previst per al dimarts, amb sis sessions programades fins al dia 30.





Julen tenia dos anys i va caure en un pou a Totalán, Màlaga, el 13 de gener. Va ser trobat sense vida per l'equip de rescat el dia 25. Els 13 dies d'operacions, plens d'avenços i retrocessos, van posar els ulls d'Espanya i del món en el petit poble de Totalán.





El pou tenia 25 centímetres de diàmetre i més de 100 de profunditat. Julen va caure directament a 71 metres, on el cos va ser trobat cobert de terra. L'autòpsia va revelar múltiples contusions, coincidint amb l'impacte en les parets del túnel durant la caiguda.





Va succeir en el terreny de l'oncle de Julen. El pou havia estat obert il·legalment el 18 de desembre. S'havia cobert amb una pedra, que després es va retirar a causa de les obres de construcció, també sense autorització legal.