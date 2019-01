La tristesa que ens ha produït la mort del nen Julen Roselló no entela la gegantina explosió de solidaritat de totes les persones que han participat en el seu rescat i l'emocionant qualitat humana dels seus conveïns i familiars.





Ara toca salvar els seus pares de la tragèdia que han patit i aprendre tots d'aquest sobreesforç col·lectiu, en tots els sentits, amb la convicció serena que, tot el que s'ha fet, valia la pena.





Una societat com la nostra, també madura amb les desgràcies, i aquest és un cas molt evident. Tant de bo no hi hagi més, però els nens, que, per a això innocents, seguiran sent entremaliats, i els seus petits distraccions, de vegades ens donen aquests i altres disgustos.





A Julen sempre el recordarem per tot el que hem plorat per ell, ja que, sense conèixer-lo, ho vam adoptar amb el cor i la fe del que creu en els miracles. Als seus pares Josep i Victòria, més que mai li enviem una abraçada d'afecte etern per aquest fill que han perdut i que ara descansa en pau al cel dels innocents. Gràcies Julen per haver-nos unit a tots i haver-nos ensenyat a ser millors persones.