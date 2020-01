Vox registra una llei al Congrés per il·legalitzar qualsevol partit independentista

El president de Vox, Santiago Abascal, ha registrat aquest 20 de gener al Congrés una reforma de la vigent Llei de Partits Polítics per il·legalitzar totes les formacions separatistes i a les que van promoure el procés independentista català de 2017, el que inclou a Esquerra ( ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP i EH Bildu, entre d'altres.



Segons ha explicat en roda de premsa al Congrés, el que pretenen és il·legalitzar "a tots els partits que busquin destruir la unitat i la sobirania d'Espanya", i si el PNB o el BNG també pretenen aquest objectiu, es veuran afectats igualment per la seva reforma.



Abascal ha denunciat que en l'actualitat hi ha partits que expressen en els seus estatuts la seva voluntat de "trencar Espanya" i l'ordre constitucional, partits que han incitat "a la violència, a la desobediència dels tribunals, a l'incompliment de les lleis, a l'abús de poder "i partits que han" justificat "el terrorisme.



Davant d'això, Vox el que planteja és una reforma legislativa que posi "límits clars" perquè les formacions polítiques siguin eines de participació política i una expressió de pluralisme, però no "un perill per a la unitat i la convivència entre espanyols", com segons la seva opinió passa amb alguns en l'actualitat.



En concret, amb la seva proposició, Vox vol il·legalitzar aquells partits que es neguin a incloure expressament en els seus estatuts l'acatament de la Constitució de 1978, que justifiquin la violència com "mètode d'acció política", que ataquin les llibertats i els drets fonamentals , que donin suport organitzacions terroristes o vinculades a la destrucció de la unitat d'Espanya o que promoguin referèndums o lleis contra la sobirania.





I QUE RETORNIN TOTS ELS FONS PÚBLICS





Però, a més, els de Santiago Abascal també inclouen en la seva iniciativa, recollida per Europa Press, que aquelles formacions polítiques que han incomplert "aquestes bases mínimes" hagin de tornar els fons públics rebuts.



Durant la seva compareixença, a Abascal se li ha preguntat quins partits es podrien veure directament afectats amb la seva proposició, i només s'ha referit a ERC, Junts o el BNG, encara que posteriorment ha afegit que "va de carrer" que aquest llistat també es troba Bildu i la CUP.



Tampoc ha descartat al PNB perquè, segons ha dit, els nacionalistes bascos canvien "en funció de la seva conveniència". No són poques les vegades que des de Vox han advertit de la seva intenció d'il·legalitzar el PNB o al "partit recogenueces", com l'anomenen.