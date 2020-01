L'FMI rebaixa les previsions per a Espanya el 2020 per una desacceleració "més marcada del que es preveia"

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat en dues dècimes el seu pronòstic de creixement per a l'economia espanyola el 2020, quan s'espera que el PIB espanyol creixerà un 1,6%, igual ritme d'expansió que la institució projecta per 2021, una dècima per sota de la seva estimació del passat mes d'octubre, segons reflecteix l'actualització de l'informe 'Perspectives per a l'Economia Mundial'.





En el cas de l'economia espanyola, l'FMI atribueix aquesta rebaixa de les seves projeccions de creixement a una desacceleració "més marcada del que es preveia" de la demanda interna i de les exportacions el 2019.





D'aquesta manera, Espanya pateix la rebaixa més gran entre les economies avançades per part de l'FMI en la projecció de creixement per a aquest any, encara que l'expansió prevista es manté per sobre de la mitjana prevista per a la zona euro el 2020 i 2021, quan s'espera que l'eurozona creixi un 1,3% i un 1,4%, respectivament.





Així mateix, l'FMI ha revisat a la baixa en dues dècimes la seva estimació de creixement del PIB d'Espanya el 2019, fins al 2%, així i tot la millor dada d'expansió entre les principals economies de la zona euro, que va créixer l'any passat un 1,2% de mitjana.









