La borrasca Gloria devasta el litoral a Catalunya

La borrasca Gloria, que arrasa Catalunya des del diumenge, ha deixat sense platges el litoral i, ara que comença a remetre el temporal, comencen a poder quantificar-se més els danys.









El Delta de l'Ebre es troba entre les zones més danyades, i és que la mar va arribar a més de tres quilòmetres de terra, la qual cosa va afectar a prop de 3.000 hectàrees.









La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac) ha alertat que les dues cooperatives arrosseres, Arrossaires del Delta de l'Ebre i Càmara Arrossera del Montsià, que produeixen el 75% del total de l'arròs a Catalunya i estan situades en els marges del riu Ebre, estan en risc després de la crescuda de la mar.





La Federació ha indicat que al Maresme (Barcelona) i comarques de Girona la situació és "catastròfica" amb afectacions de fins al 80% en les cooperatives d'hort i cereal.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat als alcaldes de la regió i ha apostat s per impulsar un "pla d'acció immediat" per al Delta de l'Ebre, on ha assegurat que ha ocorregut una catastrofe natural per les inundacions provocades per la borrasca Glòria. "El Delta necessita una solució ara i aquí", ha assegurat.





TRES MORTS I UN DESAPAREGUT





El temporal Gloria ha deixat fins a aquest dijous tres morts a Catalunya a més d'una persona desapareguda.





Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous a la tarda el cadàver d'un home que estava sent buscat en la zona del municipi de Cabacés (Tarragona).





Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han trobat entre les 11.45 i les 13.30 hores el cadàver d'un home surant en la riera del riu Anoia a Jorba (Barcelona), i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat el seu equip de suport psicològic per a atendre els familiars.





Protecció Civil de la Generalitat va trobar dimecres el cadàver d'un home de 69 anys, que va caure a la mar en la zona del port de Palamós (Girona) i va ser la primera víctima mortal del temporal a Catalunya.





També s'ha trobat aquest dijous el cos d'una dona a la platja del Prat de Llobregat (Barcelona), de qui es desconeix la identitat fins al moment i s'investiguen les causes de la mort, i no està confirmat que estiguen vinculades al temporal, han explicat fonts de la Guàrdia Civil.





A més, es manté activa la cerca d'una persona que va desaparèixer el dilluns a Palamós, i des d'aquest dijous també s'ha activat la cerca d'una persona a Cabacés (Tarragona), on participen les unitats subaqüàtica i de muntanya dels Mossos.





DESBORDAMENT DE RIUS





Durant el matí d'aquest dimecres s'han desbordat tres rius a Catalunya. El riu Ter s'ha desbordat el matí d'aquest dimecres al seu pas per Bescanó, el riu Tordera a l'alçada de Tordera i Palafolls i el Fluvià al seu pas per Olot.





Després d'aquest fet, Protecció Civil ha elevat d'alerta a emergència el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per l'arribada d'un nou front de tempestes a la vesprada.





El riu Tordera, desbordat





L'Ajuntament de Girona ha detallat que el desbordament ha sigut al carrer del Pont Major, passat el Pont de l'Aigua, i que arran de la incidència, s'ha tallat el trànsit en tots dos sentits de la marxa en el punt del desbordament.





A més, Girona manté la fase d'emergència del pla de Protecció Civil per risc de desbordament del riu Onyar. El cabal del Onyar era de 394 metres cúbics per segon a les 7.00 hores d'aquest dimecres, i es preveu que arribe als 500.





La crescuda del Tordera ha provocat l'enfonsament del pont entre Malgrat i Blanes. Els camps de cultiu al costat del riu s'han vist seriosament afectats i els agricultors creuen que no recuperaran la normalidad fins d'aquí a sis mesos.









BADALONA





El Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) ha patit "danys molt importants" pel fort onatge de les últimes hores, la qual cosa ha ocasionat que l'últim tram, que connecta amb la plataforma i és d'uns 15 metres de longitud, haja caigut a la mar.





El quart tinent d'alcalde, Rubén Guijarro, farà una avaluació 'in situ' amb tècnics municipals per a quantificar els danys i informarà de la situació, ha informat l'Ajuntament de Badalona.









A més, segons fonts de Renfe, s'ha interromput la circulació ferroviària a Badalona perquè existeix risc de desbordament de rieres en la zona.





PREVISIÓ METEOROLÒGICA





El cap de predicció del Meteocat, Sant Segalà, ha assegurat que la pluja afectarà a les pròximes hores a Tarragona i que anirà desplaçant-se cap al nord, i ha concretat que aquest dimecres hi haurà una certa pausa al matí, però que tornarà a ploure per la tarda.





La cota de neu ha pujat als 1.200 metres i seguirà pujant fins a arribar als 1.600 metres aquest dimecres, i es podrà arribar a acumulacions de metre i mig de neu.





Està previst que el vent vagi afluixant i l'onatge vagi remetent a les pròximes hores, tot i que encara hi haurà onades de fins a quatre metres a la meitat nord de la costa, que aniran remetent dijous.













Barcelona, Girona i Tarragona estan en risc important per ones de cinc a set metres d'altura. De fet, el litoral català està destrossat i han desaparegut diverses platges, fins al punt que la mar ha entrat als passeigs marítims i als carrers interiors de diverses poblacions.





En aquest sentit, a Tossa de Mar l'escuma marina ha envaït literalment el poble. A les Terres de l'Ebre l'entrada d'aigua salada als arrossars ha implicat la pèrdua total del cultiu.





En la jornada del dimarts, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 9.000 trucades per més de 7.000 incidents.





Per al dimecres, es preveu que no obrin els centres escolars de les comarques del Baix Empordà, Alt Empordà, La Selva, Gironès i el Pla de l'Estany, a Girona. Poden estar oberts per si alguns pares no tenen on deixar els fills, però no es farà classe. L'objectiu d'aquesta mesura és també evitar al màxim els desplaçaments en zones rurals.





Pel mateix motiu, la Universitat de Girona (UdG) ha suspès l'activitat docent, avaluativa i lectiva.





Les estacions de la Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria es mantindran tancades preventivament aquest dimecres a causa de les condicions meteorològiques.





TRENS AFECTATS AQUEST DIMECRES



El temporal provoca afectacions importants el matí d'aquest dimecres en fins a sis línies de Renfe a Catalunya, amb alguns trams suspesos i uns altres amb retards.



La circulació de trens entre La Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) està interrompuda per acumulació d'aigua, despreniments i arbres sobre la via, ha informat Renfe.



Les línies RG1 i R11 estan suspeses de tram a tram, i en la R1 s'ha interromput la circulació entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva (Barcelona) ja que el riu Tordera ha danyat "de forma molt important" el pont que comunica Malgrat de Mar (Barcelona) amb Blanes (Girona), i també provoca que hi haja via única entre El Masnou i Mataró (Barcelona).









En la R2 nord hi ha retards importants en tota la línia per una ensulsiada i per la presència d'arbres prop de la zona de vies, la qual cosa afecta principalment el tram entre Granollers i Sant Celoni (Barcelona).



A Tarragona la R15 ha suspès el seu servei entre Reus i Móra La Nova per la caiguda d'arbres sobre la via, que ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera.



Renfe informa de totes les incidències a través de la megafonia dels trens i estacions, així com també en les xarxes socials, en la seua pàgina web i a través de telèfons d'atenció.





137.000 ALUMNES ES QUEDEN SENSE CLASSES





Un total de 137.000 alumnes catalans s'han vist afectats aquest dijous pel tancament de centres educatius a conseqüència del temporal 'Glria', la majoria a Girona, ha informat la Conselleria d'Educació de la Generalitat.





Dels alumnes afectats, 118.000 són de Girona, amb el tancament de centres educatius a les comarques del Gironès, Pla de l'Estany, Selva, Garrotxa, Alt Empordà i Baix Empordà.





S'han tancat els centres de cinc municipis del Maresme (Barcelona) i de huit del Vallès Oriental (Barcelona), amb una afectació conjunta de 16.700 alumnes, i també hi ha tancaments en centres del Vallès Occidental (Barcelona), amb 702 alumnes; Terres de l'Ebre (Tarragona), amb 605; Catalunya central, amb 171, i Lleida, amb 94.